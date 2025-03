La Kings League lancia la “Global Playoff Week”. Si svolgerà alla Inalpi Arena di Torino il prossimo 22 maggio.

La Kings League annuncia un evento globale senza precedenti: nel prossimo mese di maggio – dal 9 al 12 – si terrà la “Global Playoff Week” (nella foto in primo piano la locandina ufficiale dell’evento), una settimana in cui si disputeranno contemporaneamente e per la prima volta i playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, Kings League Spain, Kings League Openbank Americas, Kings League Brazil e Kings League France.

Un’altra grande novità riguarda proprio la Kings League Lottomatica.sport Italy: la finale della competizione italiana, iniziata lo scorso 3 febbraio, si terrà a Torino. Una città in cui Kings League si sente già a casa, dopo il successo della finalissima della Kings World Cup Nations disputata all’Allianz Stadium lo scorso 12 gennaio. La sede sarà quella della suggestiva Inalpi Arena e l’appuntamento è per il prossimo 22 maggio, i biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 31 marzo.

Claudio Marchisio, Head of Competition di Kings League Lottomatica.sport Italy, ha dichiarato:

“Per me è un’emozione speciale annunciare che la finale della Kings League Lottomatica.sport Italy sarà a Torino, la mia città. Dopo il grande successo della Kings World Cup Nations all’Allianz Stadium, tornare qui per la prima storica finale della competizione italiana di Kings League rappresenta qualcosa di unico. Voglio ringraziare le istituzioni locali, la Regione Piemonte e il Presidente Alberto Cirio, il Comune di Torino e il Sindaco Stefano Lo Russo, per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la programmazione di questo evento che saprà unire il calcio e l’entertainment. Torino ha già dimostrato di essere una città perfetta per ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale e quello della Inalpi Arena sarà il palcoscenico ideale per celebrare un momento indimenticabile per la Kings League in Italia”.

La Global Playoff Week rappresenterà uno step storico per l’ecosistema Kings League: per la prima volta, infatti, le fasi finali delle leghe – incluse quelle appena arrivate in Brasile e Francia – si svolgeranno nelle stesse date, offrendo così un’esperienza unica alla nostra community internazionale.