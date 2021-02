LA DACIA ARENA MODELLO GLOBALE DI STADIO MODERNO

La Dacia Arena esempio virtuoso di stadio moderno ed aperto a idee e progetti che lo tengano vivo 365 giorni all’anno garantendo sempre il massimo della fan experience.

Se ne è discusso nell’ambito della convention annuale “Soccerex Connected”, appuntamento dello sport business di caratura mondiale organizzato quest’anno in forma virtuale.

Un apposito panel intitolato “More than a matchday” ha visto al centro gli aspetti commerciali e di sviluppo degli stadi come fattore di crescita e strumento fondamentale di business per i club. Ruolo interpretato già da anni dalla Dacia Arena, ancora una volta, dunque, punto di riferimento a livello mondiale in questo ambito.

Al panel è intervenuta Magda Pozzo, insieme ad altri speakers di assoluto prestigio come Adolfo Romero, Senior Director Event Programming del SoFi Stadium e di Hollywood Park, il nuovo stadio di Los Angeles teatro dei principali eventi sportivi e non degli USA; Scott Jenkins, Board Chair di Green Sport Alliance che promuove lo sviluppo di stadi ed impianti ecosostenibili; Javier Latorre, Head of Content and Production del Valencia CF.

Il panel è stato moderato da Mark Kelly, Managing Director di Bristol Sport e dell’Ashton Gate Stadium, impianto recentemente diventato un hub dove sono somministrati i vaccini anti Covid 19.

Di seguito un passaggio dell’intervento di Magda Pozzo:

“Crediamo fortemente di aver intrapreso la giusta direzione con la Dacia Arena affinché sia un incubatore, 365 giorni l’anno, di idee e progetti e non è un caso che questo modello sia riconosciuto a livello globale. Il fattore più importante resta sempre l’identità dei nostri tifosi per poter garantire loro un’esperienza straordinaria di standard sempre più elevato. Vogliamo che la Dacia Arena sia sempre di più percepita come la loro casa da vivere non solo in occasione della partita, con tutti i confort e i servizi offerti, ma anche nella quotidianità in modo da aumentare sempre di più il senso d’appartenenza dei nostri tifosi e il rapporto tra loro e il club.

Oltre al matchday, infatti, la mission è quella di ospitare anche eventi di altri sport, concerti, business meetings stimolando relazioni B2B e, naturalmente, migliorare sempre di più la fan experience. L’obiettivo è espanderci sempre più a 360 gradi. Continuiamo a lavorare per finalizzare il progetto sugli oltre 20.000 metri quadri di aree da destinare a palestre, piscine, centro medico, vogliamo strutturare una esports area: insomma, essere aperti a tutte le generazioni e le necessità. Ci tengo a sottolineare che i nostri progetti presenti e futuri mettono al centro una green policy globale del club avviata proprio con l’efficientamento energetico e l’obiettivo di una Dacia Arena Co2 free”.