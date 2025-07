Kickboxing – Michieletto pronta per Oktagon Valle d’Aosta: “Questa volta combatto a casa mia”.

Meno 59 giorni a “Oktagon Valle d’Aosta” (in programma sabato 7 giugno al Courmayeur Sports Center), il galà italiano per eccellenza, quando si parla di sport da combattimento (ideato e guidato dal promoter milanese Carlo Di Blasi). Inizia così una elettrizzante sfida a distanza tra la valdostana Martine Michieletto, regina italiana della kickboxing, e la temibile avversaria francese Sarah Moussaddak (si affronteranno per il mondiale ISKA di kickboxing nella categoria fino a 57kg di peso). L’atleta italiana è stata intervistata dal giornalista de La Stampa, Paolo Cotrone (qui sotto il video realizzato dal videomaker Kevin Rossi).

“Sono da un lato molto contenta e dall’altro un filo agitata. Un evento di questa portata è la prima volta che si tiene in Valle d’Aosta: sono agitata perché ho un match tosto, ma sono anche emozionata”, ha ammesso la campionessa aostana. “Appena c’è stata la notizia sono stata sommersa di valanghe di richieste di biglietti e mi fa molto piacere, perché si vede l’affetto della mia terra”.

Ora un altro capitolo importante, proprio tra le mura amiche: “Sarà la prima volta a casa mia dopo quindici anni. Sono sempre stata abituata a combattere in palazzetti avversi, sono sempre stata io a combattere in casa di qualcuno. Ora sarà tutta un’altra storia”. Di fronte Sara Moussadak, descritta come “un’avversaria tosta e con un ottimo palmares, spero che sia un match combattuto ed esteticamente bello da vedere. Lei è un’atleta esperta, pulita nei movimenti e ci incastriamo bene come fighters”.

Nella carriera di Michieletto, c’è una striscia di quindici vittorie consecutive. Tra l’inizio e la fine del filotto due sconfitte: la prima contro Denise Kielholtz (“Avevamo richiesto la rivincita, ma non ci fu mai concessa anche per il suo cambio di disciplina. Dopo quel match il mio futuro è stato più luminoso ed è andata bene così”), la seconda con Buntan (“Una delle migliori al mondo e mi ha dato filo da torcere”). A marzo è tornata a fare quel che sa fare meglio: vincere. Lo ha fatto contro la tedesca Charly Glaser in occasione di The Arena a Campione d’Italia a marzo. Poche settimane dopo si torna a combattere, stavolta sul ring di casa. (intervista ripresa dal portale Sportface).