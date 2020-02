Juventus, nell’accordo con Allianz c’è anche la squadra femminile: ecco come sta andando

Oggi sentiamo spesso parlare di calcio femminile, sotto diversi punti di vista. Da un lato c’è un movimento che sta facendo passi da gigante, in direzione del professionismo, e dall’altro ci sono dichiarazioni più o meno scottanti nei suoi confronti. Possiamo però aggiungere che c’è una cosa che non cambia: la selezione femminile della Juventus domina in Italia, al pari della maschile, sebbene quest’anno gli la squadra maschile in bianconero stia trovando maggiori difficoltà rispetto al solito. Inoltre, c’è da segnalare l’accordo fra Allianz e la società Juventus, che contempla anche la presenza della selezione Women. C’è davvero tanta carne al fuoco, quindi conviene andare a studiare la situazione in ogni singolo dettaglio.

Come sta andando la “Juventus Women”

Come anticipato poco sopra, la selezione femminile della Juventus sta dominando il campionato. Si trova infatti in vetta con 38 punti, imbattuta, con 12 vittorie e 2 soli pareggi. Naturalmente questo ruolino di marcia delle bianconere sta destando molta attenzione, al punto che quando si parla di Juventus i siti oramai prendono in considerazione anche la squadra femminile. Soltanto Fiorentina e Milan riescono bene o male a tenere il passo della capolista, ma la distanza di 6 punti c’è e pesa anche parecchio. Questa domenica arriverà però l’Inter, che a dire il vero non se la sta passando benissimo: la distanza con la Juve Women è di ben 20 punti.

Dall’accordo con Allianz al calciomercato

Allianz ha stipulato con la società Juventus una partnership che durerà fino al 2030, riguardante i diritti di sponsorizzazione. La novità è che questo accordo prevede anche l’inserimento dei diritti della squadra femminile, proprio per via del successo che sta avendo, e dell’attenzione mediatica nei suoi confronti. Basti pensare ad una data che lo scorso anno è entrata nella storia del calcio femminile (e non solo): il 24 marzo del 2019 la Juve Women ha ospitato la Fiorentina, la partita (vinta 1-0 dalle bianconere) è stata giocata all’Allianz Stadium dove erano presenti oltre 30 mila spettatori. Questo dato fornisce un importante termometro dell’attenzione nei confronti non solo delle bianconere, ma del movimento calcistico femminile in generale. E il calciomercato? La Juventus Women va alla grande anche qui, visto il recente acquisto della stella del PSG Annahita Zamanian.

Le dichiarazioni di Sara Gama

Il calcio femminile fa parlare di sé, non solo per le prestazioni in campo della Juve, ma anche per le parole di una delle sue giocatrici di punta, Sara Gama. La capitana della nazionale e della selezione bianconera, infatti, ha voluto sottolineare ancora una volta l’importanza di riconoscere questo movimento, e di farlo dando alle calciatrici gli stessi diritti degli uomini. Gama ha parlato di argomenti sensibili quali il diritto alla pensione e all’assicurazione, insieme ad un altro tema come la maternità. Una voce importante all’interno dell’universo del calcio femminile, che negli ultimi tempi sta attirando sempre più attenzioni.