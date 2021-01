IQUII Sport ha pubblicato “The European Football Club” Report

(di Alessandro Presta) – IQUII Sport, la “Business Unit” dedicata allo sport di IQUII (agenzia di marketing italiana), ha pubblicato oggi la 31ima edizione del “The European Football Club” Report. Lo studio analizza la crescita sui social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Tik Tok) dei principali club europei. L’update di gennaio include gli aggiornamenti di fanbase e le variazioni percentuali nel mese appena trascorso (dicembre 2020-gennaio 2021).

L’agenzia di sport marketing, basandosi su un approccio analitico guidato dai dati, studia costantemente il mercato per anticipare i possibili trend. Dalla prima pubblicazione del “The European Football Club” Report, IQUII si è aggiornata e migliorata per offrire degli strumenti d’analisi professionali. Lo studio analizza un totale di 286 club di 10 paesi diversi (Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Russia, Belgio, Olanda e Ucraina), 38 brand sportivi che sono sponsor tecnico di queste società e 1.7 miliardi di fans totali sui social network.

Uno degli argomenti trattati riguarda il confronto tra tutte le principali squadre europee e le loro performance sui social network. I primi 3 club in Europa per fanbase complessiva sono Barcellona (277.9 milioni di “seguaci”), Real Madrid (274.5 milioni) e Manchester United (144.2 milioni). Quest’ultima sta crescendo molto sulla piattaforma spopolata nell’ultimo periodo Tik Tok, il club ha infatti registrato una variazione percentuale di +45.44% (la migliore in assoluto) rispetto allo scorso mese. Nonostante ciò, lo United non è tra le prime 10 squadre con più followers su questo social. Appena sotto questi giganti europei, al 4⁰ posto c’è la Juventus con 106.7 milioni. La squadra di proprietà della famiglia Agnelli ha sicuramente giovato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018, difatti il numero 7 bianconero è la persona più seguita in assoluto su Instagram. Il Milan e l’Inter si trovano rispettivamente all’11⁰ e al 13⁰ posto di questa classifica, con una fanbasetotale di 42.8 milioni (Milan) e 36.7 milioni (Inter).

Il contenuto completo del Report è disponibile sul sito di IQUII Sport dopo aver compilato un form. All’interno ci sono tutti i dati e gli insight divisi per nazione e social network. Per quanto riguarda l’andamento social dei principali campionati europei, la Serie A si trova al 4⁰ posto (15.9 milioni di followers totali) dietro alla Bundesliga tedesca (terza con 20.2 milioni). Ben distanti dunque dalle prime due: LaLiga spagnola (117.5 milioni) e la Premier League inglese (114.2 milioni).