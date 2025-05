Il sogno di Jas Paolini diventa realtà sul Centrale

(di Carmelo Pennisi)* – Bisogna avere vissuto il clima dei circoli del tennis, dove regna la passione vera, per capire la gioia di una nostra tennista che fa suo il Centrale del Foro Italico di Roma. Anni ad aspettare un momento come questo, la passione di migliaia di appassionati a spingere, a sperare di rivedere la vittoria colorata d’azzurro. Jasmine Paolini vince con il coraggio di chi è campione e con una sagacia tattica incomparabile. Bandiere italiane a sventolare sul Centrale, a corredare la presenza del nostro Presidente della Repubblica (Sergio Mattarella), a testimoniare l’omaggio di un Paese intero ad una grande tennista. C’è orgoglio e speriamo ci sia profezia per il prossimo luglio, dove è arrivato il momento di far sventolare il tricolore nel punto piu’ alto sull’erba piu’ verde del mondo. Lo merita la passione di un movimento, e lo merita anche un Paese che vuole occasioni per credere di poter tornare in alto. Grazie Jasmine, per la tua vittoria e soprattutto per il tuo buon umore. Grazie per aver fatto mettere la mano sul cuore al Presidente Mattarella. E’ il cuore dell’Italia, che stasera batte all’impazzata.

giornalista sportivo e scrittore