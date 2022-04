Il Paris Saint-Germain pronto a sbarcare nel Metaverso

(di Nicola Mandaglio) – Il PSG pronto ad entrare nel Metaverso. La squadra di calcio francese del PSG (Paris Saint-Germain FC) ha scelto di entrare nel mondo virtuale del futuro.

L’obiettivo è vendere software, souvenir e altri prodotti associati a token non fungibili (NFT). Per l’autenticazione, il club ha attivato la procedura tecnica per inserire il proprio nome e marchio.

La domanda di registrazione del marchio, che è stata depositata il 16 marzo, include un elenco di asset che sono stati verificati adottando la tecnologia blockchain. Il PSG punta chiaramente sul potenziale del Metaverso e sta preparando il suo marchio per la sua economia virtuale.

La squadra di calcio del Paris Saint-Germain non è la prima squadra di calcio europea a vedere il potenziale del metaverso come strumento di business e marketing. A causa dei potenziali vantaggi finanziari, diverse organizzazioni sportive stanno abbracciando questa tendenza.

Il PSG ha riferito che c’è stato un alto volume di scambi dei propri fan token, sull’onda dell’arrivo di Leo Messi a Parigi. Secondo il club, i volumi di scambio hanno superato gli 1,2 miliardi di dollari nei giorni precedenti la mossa. La capitalizzazione di mercato del token è più che triplicata: da circa 50 milioni di dollari (in data 6 agosto 2022) a 166 milioni di dollari (11 agosto).

A questo picco, la moneta del PSG ha raggiunto il massimo storico di oltre 60 dollari. Club europei come Manchester City, Arsenal, Barcellona e Juventus hanno aderito all’app partners.com. È attraverso questa app che vendono e distribuiscono i fan token, che i fan acquistano in cambio della partecipazione a determinate decisioni del club. I rapporti indicano che i club hanno guadagnato circa 204 milioni di dollari attraverso la vendita di gettoni digitali dei fan.