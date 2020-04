IL NUOVO LOGO DEI LOS ANGELES RAMS (NFL) FA DISCUTERE I TIFOSI

(di Marco Casalone) – I SoFi Stadium, arena da settantamila spettatori in costruzione nel vicino comune di Inglewood costata oltre 5 miliardi di dollari e, per meglio simboleggiare l’inizio della nuova era, hanno deciso di aggiornare logo e colori societari, oltre alle uniformi ed ai caschi dei giocatori. Los Angeles Rams , squadra partecipante alla National Football League americana (NFL) , sono prossimi al trasferimento nel nuovo, arena da settantamila spettatori in costruzione nel vicino comune di Inglewood costata oltre 5 miliardi di dollari e, per meglio simboleggiare l’inizio della nuova era, hanno deciso di aggiornare logo e colori societari, oltre alle uniformi ed ai caschi dei giocatori.

Un progetto che ha richiesto oltre due anni di studio e che ha coinvolto, oltre alla dirigenza del club, anche i creative teams della NFL, la Nike (sponsor tecnico dei Rams) e diversi ex giocatori e fan: il risultato è uno stemma che conserva, seppur notevolmente stilizzata, l’iconica immagine del montone (simbolo della franchigia fin dal 1941) e ripropone i colori storici giallo e blu utilizzati dalla squadra nel suo primo periodo di militanza a Los Angeles dal 1946 ed il 1994 (anno del trasferimento a St. Louis conclusosi nel 2016 con il ritorno in California).

Nonostante l’entusiasmo mostrato dal Chief Operating Officer dei Rams Kevin Demoff, secondo il quale “il nuovo stemma unisce la gloria del nostro passato con quello che crediamo sarà il meglio per il nostro futuro”, la novità ha provocato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori: molte critiche sono state mosse sia per la presunte somiglianze tra il nuovo simbolo e quello del Los Angeles Chargers (l’altra squadra di football della “Città degli Angeli”) che per il risultato estetico, giudicato non soddisfacente.

Tra i più feroci detrattori, l’ex stella dei Rams (ed attualmente vice presidente dello sviluppo aziendale del team) Erick Dickerson che ha recentemente dichiarato al quotidiano Los Angeles Times come, a suo parere, “Il nuovo logo non potrà avere successo tra i fan perchè è brutto: quando rinnovi l’immagine della franchigia devi presentare un prodotto che ti aspetti possa portarti tra le prime cinque posizioni della classifica delle vendite del merchandising, ma sono pronto a scommettere che per noi non sarà così”.