Il Nottingham Forest rinnova con Macron per ulteriori 5 anni

Il Nottingham Forest, storico club inglese, e Macron, azienda italiana leader internazionale nel settore del teamwear, hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tecnica rafforzando ulteriormente un legame iniziato nel 2018 e che ora, con soddisfazione reciproca, proseguirà per altre cinque stagioni a partire dal 2021-2022.

La partnership tra il brand italiano e i “Tricky Trees” prevede la fornitura tecnica, oltre alla prima squadra, a tutte le formazioni giovanili e al Forest Ladies. Il rosso delle maglie del Forest è detto ‘Rosso Garibaldi’, scelto dai fondatori del club inglese, nato nel 1865 – terzo club più antico di Inghilterra –, che si riconoscevano nei valori dell’eroe italiano.

Una maglia che ogni anno si rinnova nel suo fascino portando con sè la storia e i successi di questa squadra. Le collezioni dedicate al Nottingham Forest nascono dalla stretta collaborazione tra l’ufficio stile di Macron e lo staff del club e confermano la capacità di Macron di creare capi esclusivi, ‘tailor made’, curati nei minimi dettagli. Capi “Italian style”, dal design ricercato ed esclusivo, ma anche realizzati con materiali di ultima generazione.

“Siamo felici di proseguire il cammino al fianco di un club prestigioso come il Nottingham Forest. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Nella bacheca di questo club risplendono due Coppe dei Campioni e moltissimi altri trofei nazionali e internazionali e poter esaltare la storia del club attraverso queste maglie è un grande impegno, ma anche un grande stimolo. Il calcio inglese è per noi molto importante e la nostra crescita in questo mercato è il riconoscimento che la qualità e affidabilità dei nostri prodotti è ampiamente apprezzata e il rinnovo con il Nottingham Forest ne è un’ulteriore conferma”.

“Nonostante le continue sfide che il Covid impone, siamo lieti che Macron abbia deciso di impegnarsi a lungo termine. – ha commentato David Cook, Direttore commerciale del Nottingham Forest – Quando abbiamo deciso di unire le nostre forze con il brand italiano, abbiamo sottolineato il nostro desiderio di sviluppare non solo il kit su misura, ma anche una linea di abbigliamento tecnico completamente personalizzata. Ora, in questo terzo anno insieme, stiamo assistendo allo ‘sbocciare’ della partnership in questo senso. La terza maglia di questa stagione caratterizzata dall’effetto camouflage è una delle più vendute nella storia del club. Siamo entusiasti di prorogare questa partnership per cinque anni”.