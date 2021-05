Il Manchester City lancia una collezione di NFT per celebrare la vittoria in Premier League

(di Guido Paolo De Felice) – Per la prima volta nella storia, una squadra campione d’Inghilterra celebrerà la vittoria del titolo con l’emissione di un NFT (Non Fungible Token). Il Manchester City, infatti, ha ufficializzato il lancio della collezione “1”, composta da una serie di opere d’arte digitali commemorative, che sarà disponibile per l’acquisto come Non Fungible Token.

La collezione comprenderà quattro opere del celebre artista multidisciplinare Jon Noorlander intitolate rispettivamente “The Champions Celebrate” (il prezzo più pregiato, realizzato in edizione unica), “Signed by the Champions”, “The Champions Mosaic” e “The Champions Medal”.

Quest’ultima iniziativa non fa che confermare il forte spirito d’iniziativa in ottica di una continua innovazione che ha visto Sports Innovation Lab premiare lo stesso Manchester City come squadra sportiva più innovativa al mondo, all’inizio del 2021.

Don Dransfield, Chief Strategy Officer di City Football Group, in merito ha dichiarato: “In una stagione giocata per lo più senza tifosi allo stadio, il coinvolgimento digitale è stato più rilevante e importante che mai. Ecco perché, nell’ambito delle celebrazioni per la vittoria del titolo della Premier League, abbiamo voluto celebrare il momento con questa collezione digitale unica per commemorare questa stagione come nessun altro ha mai fatto prima. Jon Noorlander è un artista incredibile, rinomato per il suo stile fluido e tecnico, proprio come il bellissimo calcio di Pep Guardiola. La produzione di queste opere d’arte in forma di NFTs crea un’opportunità per diventare parte di questa stagione storica.”

Oltre l’asta per i suddetti NFTs, verrà poi realizzata una lotteria ad estrazione gratuita che darà la possibilità a tutti i tifosi dei Citizens, e ai collezionisti di tutto il mondo, di vincere un token della Champions Medal come premio, senza che ci sia bisogno di acquistarlo.

Inoltre, l’iniziativa ha anche uno scopo benefico: una parte dei profitti della campagna verrà devoluto all’ente di beneficenza City in the Community, nell’ambito del progetto Manchester Cityzens Giving for Recovery. Questo progetto utilizza il calcio per sostenere la salute mentale dei giovani della comunità di Manchester nel recupero dalla pandemia, come parte della campagna di recupero globale del City Football Group che mette insieme tutti i propri Club, migliaia di dipendenti, giocatori, allenatori e milioni di fan per aiutare le comunità che si rimettono in piedi dopo i danni della pandemia COVID-19.

La collezione “1” sarà disponibile all’acquisto su MakersPlace lunedì 24 maggio, il giorno dopo l’ultima partita di stagione contro l’Everton, al termine della quale il City avrà alzato il trofeo della Premier League all’Etihad Stadium.