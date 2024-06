Il brand Dibiasi rinnova la partnership con TriO Events

Diabasi, la Scuola Professionale di Massaggio, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, rinnova la partnership con TriO Events, con la qualifica di massaggiatori ufficiali, per tutte le gare di nuoto in acque libere e triathlon organizzate dalla società nella stagione 2024.

I massaggiatori professionisti Diabasi si prenderanno cura dei muscoli di triatleti sia nel pre gara che nel post gara, eseguendo tecniche di riscaldamento nel primo caso, oppure rigenerando e sciogliendo i muscoli affaticati nel dopo gara.

Il tour inizia sabato 1 e domenica 2 giugno a Milano con il Deejay Tri, per poi proseguire con l’evento Swimtheisland in programma a San Teodoro in Sardegna 8 – 9 giugno, a Sirmione (Bs) il 22-23 giugno e nel Golfo dell’Isola (Sv) il 5-6 ottobre, e poi ancora Stonebrixiaman sul Lago d’Iseo il 29-30 giugno, Trio Senigallia (13-14 luglio) e Trio Mantova (31 agosto-1 settembre).

“La collaborazione con Trio Events è iniziata nell’ottobre 2023 in occasione dell’evento Swimtheisland e debbo dire che è un grande piacere, oltre che un onore, poter prestare le nostre competenze ad un partner serio, capace ed affidabile quale è Trio Events. I nostri allievi, che hanno scelto i percorsi formativi DIABASI per ambire a diventare dei massaggiatori professionisti, grazie agli eventi organizzati da Trio Events, hanno modo di perfezionare le loro conoscenze e fare esperienza direttamente sul campo, massaggiando gli atleti nelle fasi di pre e post gara” – dichiara Sario Badin cofondatore della Scuola Di Massaggio Diabasi.