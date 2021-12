Il 60% del Cesena FC acquisito dalla americana JRL Investment Partners LLC

La JRL Investment Partners LLC, di proprietà dei newyorkesi John Aiello e Robert Lewis, acquisisce il 60% del Cesena FC.

Aiello e Lewis assumeranno la Copresidenza del club e il secondo anche la carica di CEO. Il nuovo CDA sarà composto da: Lewis, Aiello, Gianluca Padovani, Lorenzo Lelli e Massimo Agostini.

Holding CFC SpA comunica che è stato perfezionato il passaggio del 60% delle quote del Cesena FC (di cui è socio unico) in favore di JRL Investment Partners LLC, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l’appoggio di un gruppo di imprenditori americani.

A seguito di tale operazione, conclusa nella mattinata odierna, a Cesena, davanti al Notaio Marco Maltoni, i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità John Aiello e Robert Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo.

Il nuovo assetto societario vedrà Robert Lewis dividere la carica di Copresidente con John Aiello, oltre a ricoprire l’incarico di CEO. Specifiche deleghe saranno assegnate al Consigliere Gianluca Padovani. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Cesena FC sarà composto da Robert Lewis, John Aiello, Gianluca Padovani, Lorenzo Lelli, già membro all’interno del precedente CDA, e Massimo Agostini.

Le parti desiderano ringraziare, per il prezioso contributo dato al positivo esito dell’operazione, lo studio Chiomenti, che con un team guidato dall’avvocato Salvo Arena e dall’avvocato Elisa Gianni ha agito in qualità di advisor legale di JRL Investment Partners LLC, e i professionisti Matteo Targhini e Michele Bocchini che hanno agito come consulenti legali del Cesena FC.

Cesena FC è nato ufficialmente nel 2018 dopo il fallimento del AC Cesena, club fondato nel 1940 e che ha disputato tredici stagioni in Serie A, con la più recente nel 2014. Oltre alla prima squadra, il Cesena FC gestisce otto squadre giovanili con oltre 180 ragazzi. Il Cesena FC vanta anche una sezione femminile che comprende sette squadre giovanili con oltre 120 ragazze e una prima squadra che compete in Serie B.