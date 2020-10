Ibrahimovic diventa trainer per un giorno in esclusiva su Buddyfit

Buddyfit inaugura la sua palestra online con il lancio di un abbonamento all in one. Una vera rivoluzione per il mondo dell’home fitness, e gli amanti dello sport, che si ispira alle moderne formule di abbonamento alle quali siamo abituati con la tv e internet, ma anche con le palestre fisiche.

Con un solo abbonamento ogni mese (9,90 euro) sarà possibile partecipare ad un numero illimitato tra le oltre 200 classi al mese disponibili in diretta. Dai circuiti ad alta intensità, HIT, al relax con classi di Yoga e pilates, grazie a Buddyfit sembrerà di essere in palestra senza uscire dal proprio salotto, grazie alla qualità Full HD delle classi disponibili da smartphone, PC o TV.

A lanciare l’offerta non poteva che essere Zlatan Ibrahimovic global brand ambassador del gruppo che lancia ufficialmente la sua sfida personale: “Sono presidente, allenatore e giocatore. Per un giorno farò anche il trainer, ma solo su Buddyfit” con questa affermazione Zlatan ha voluto lanciare il messaggio a suo modo, sfidando gli utenti a partecipare alla sua lezione iscrivendosi al servizio. Sfida subito raccolta da Diletta che rilancia subito dicendo che le novità non sono finite qui, perché presto toccherà anche a lei essere protagonista di un allenamento live. A loro si aggiunge un team di quasi 30 trainer tra i migliori in Italia nelle loro discipline, ed ospiti esclusivi che condurranno masterclass speciali mensilmente.

Buddyfit però è anche la risposta del mondo del fitness ad una società sempre più smart ma con meno occasioni di uscire e di fare movimento. Un nuovo stile di vita che deve fare i conti con una maggiore sedentarietà delle persone e con una scarsa predisposizione a voler dedicare troppo tempo all’attività sportiva. Per loro Buddyfit rappresenta una novità importante anche per la salute e per combattere la sedentarietà, offrendo la possibilità di allenarsi in 30 minuti al giorno dal proprio salotto senza perdere altro tempo per recarsi in luoghi fisici.

Da oggi, i fortunati che si iscriveranno fino al 15 ottobre avranno l’opportunità di accedere a 6 mesi del servizio a soli 6.50€ al mese (offerta di 39€ al posto di 49€ per 6 mesi) ma non finisce qui: solo coloro che si iscriveranno durante il periodo promozionale avranno l’opportunità di partecipare ad un evento unico, la MASTERCLASS con Zlatan Ibrahimovic: una lezione di fitness e sportività insieme alla star internazionale del Milan, in diretta su Buddyfit.

Buddyfit è disponibile per Android e IOs oltre che tramite sito web all’indirizzo Buddyfit.it Segui Buddyfit anche su Instagram e condividi i tuoi allenamenti con #buddyfit.