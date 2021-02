HERBALIFE A SUPPORTO DEL TEAM ESPORT REVOLUTION

Il movimento Esports in Italia continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati, con milioni di persone che seguono i tornei e le competizioni dei player professionisti. Nuovi tifosi e nuove community si affacciano a questo mondo in continua espansione, e con loro arrivano anche i brand e le aziende che decidono di investire in un settore ormai di primario interesse.

Proprio in questo contesto si inserisce il nuovo accordo tra il Team Esport Revolution, una delle più dinamiche e attive realtà degli Esports in Italia, ed un Team Leader Herbalife Nutrition, il marchio di integratori alimentari e sostitutivi di pasto per la salute fisica e mentale. Una collaborazione che certifica ancora una volta quanto il mondo degli Esports, ed Esport Revolution in particolare, sia attrattivo per i brand.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio avere al fianco un marchio di spessore internazionale, che con i suoi prodotti potrà supportarci garantendo le migliori performance nel fisico e nella testa”, dichiara Antonio Mercogliano, co-founder di Esport Revolution. “Questo accordo rientra nella nostra strategia di costante crescita e di ricerca dell’eccellenza nei risultati. I nostri player affrontano lunghe sessioni di allenamento e competizioni spesso estenuanti: per questo sono necessarie una giusta nutrizione e una corretta dieta per mantenere le prestazioni ai massimi livelli”, sottolinea invece l’altro fondatore Diego Trinchillo.

Emanuele Di Paolo, Team Leader Herbalife Nutrition e Official Wellness Coach del Team Esport Revolution: “La mission di Herbalife Nutrition è quella di rendere il mondo più sano e più felice attraverso i migliori prodotti nutrizionali sul mercato e di migliorare le abitudini alimentari delle persone. Supportiamo i migliori atleti al mondo con risultati incredibili da oltre 40 anni. Gli Esports sono una realtà in crescita ed in forte espansione e sappiamo che i gamers sono dei veri e propri atleti e come tali hanno bisogno del giusto supporto nutrizionale. L’azienda ed il sottoscritto guardano al futuro e gli Esports lo sono. Sono felicissimo di iniziare questa collaborazione con il Team Esport Revolution, certo di supportare al meglio i loro atleti con le nostre soluzioni nutrizionali, la competenza e la passione che mettiamo in tutte le cose, e di ottenere i risultati pianificati”.