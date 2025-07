GO fit porta l’energia de La Vuelta nel cuore di Torino

In occasione della prima storica partenza italiana de La Vuelta, GO fit – sponsor ufficiale delle prime tre tappe piemontesi – accende Piazza Castello con un evento gratuito e aperto a tutti, giovedì 21 agosto, dalle 17:00 alle 18:00.

Per celebrare i 90 anni della corsa spagnola, cittadini e appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva di indoor cycling su bike Technogym di ultima generazione, con maxischermo, attività dedicate al benessere e le immagini più iconiche delle salite de La Vuelta.

L’iniziativa unisce sport, tecnologia e spirito di comunità, in linea con la missione di GO fit: rendere il benessere accessibile, coinvolgente e condiviso. Dopo il primo appuntamento a Madrid e in vista dell’apertura del centro GO fit Mercato dei Fiori a Torino, l’evento rappresenta l’inizio concreto del percorso del brand in Italia.

Una celebrazione del ciclismo, ma anche della vita attiva e dello sport come motore di salute e aggregazione sociale.