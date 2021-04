GLI ALL BLACKS IN TRATTATIVE CON ALTRAD PER UNA SPONSORIZZAZIONE DA 18 MILIONI DI EURO

(di Lorenzo Di Nubila) – New Zealand Rugby (NZR) è in trattativa con il colosso di materiali da costruzione Altrad per diventare il prossimo sponsor della maglia della nazionale di rugby.

La società con sede a Montpellier dovrebbe sostituire AIG, compagnia di assicurazioni americana, il cui accordo scadrà alla fine del 2021. Stando a quanto riferito dai media d’oltralpe, si tratterebbe di un accordo dal valore di 18 milioni di euro (21,2 milioni di dollari) per gli All Blacks (per le stagioni 2022 e 2023).

AIG è sponsor degli All Blacks dal 2012, quando firmarono, all’epoca, un accordo quinquennale del valore di NZ$80 milioni (US$52,9 milioni). Tale accordo è stato rinnovato, successivamente, nel 2016.

Oltre a sponsorizzare la nazionale della “felce d’argento”, l’attuale accordo con AIG copre i team Maori All Blacks, Black Ferns, All Blacks Sevens e Black Ferns Sevens, oltre alle squadre U-20 della Nuova Zelanda. Si pensa, inoltre, che NZR stia cercando un pacchetto di sponsorizzazione basato su accordi simili.

Altrad, di recente, ha confermato l’interesse di diventare sponsor di maglia degli All Blacks e che Sean Fitzpatrick, l’ex capitano della squadra, sia stato coinvolto nei colloqui iniziali.

Altrad è di proprietà del miliardario franco-siriano Mohed Altrad, proprietario del club francese Montpellier Hérault Rugby, e la cui azienda sponsorizza anche la squadra di rugby francese attraverso un accordo del valore di 7 milioni di euro (8,2 milioni di dollari) a stagione.