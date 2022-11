Ghirelli (Lega Pro) commenta la proposta di cambiamento della formula della Serie C

“Noi parliamo di riforma della formula della Serie C. La proposta è talmente duttile e flessibile che non preclude alcuna soluzione di riforma dei campionati. Unica salvaguardia che opera è mantenere i playoff. Su questi ultimi, quando vennero proposti per la prima volta si scatenò un dibattito aspro contro. Questa è la storia delle riforme in Italia e il calcio è parte integrante della nostra bella e contraddittoria Italia”. Lo dichiara in una nota Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. “La riforma della formula del campionato in oggetto ha 2 obiettivi primari: provare ad emozionare i giovani, cercando di farli tornare; trovare tutti gli asset per arrivare alla sostenibilità economica dei club…Personalmente, però, ho un dovere istituzionale, se in qualsiasi parte delle istituzioni calcistiche si pensa che la mia proposta possa essere una “fuga in avanti” per inficiare la riforma dei campionati allora si risolve in modo semplice: proporrò di spostare l’inizio del cambio della formula al campionato 2024/2025. Perdiamo una occasione molto importante, far coincidere il cambiamento per anticipare il mercato dei diritti televisivi. Il tempo non è una variabile indipendente. Vedremo cosa ne penseranno i presidenti. Noi siamo per la riforma, non faremo nulla per dare alibi. Ci sarà così un altro anno per realizzarla, in questo mondo parolaio e marmoreo. Una cosa deve essere chiara: un calcio che perde 1 miliardo e 200 milioni di euro, non può pensare che facciamo una operazione ‘falsa’. Quale sarebbe? Tagliare venti squadre di serie C. Perché? Inciderebbe il taglio per 20/30 milioni di euro sul deficit complessivi e non servirebbe a nulla. Non a caso – termina Ghirelli – il presidente Gabriele Gravina (FIGC, nda) ha detto che la riforma non è un problema di numeri“.