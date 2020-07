Football Benchmark: i numeri del calcio italiano (presentati da FIGC) su Sky On Demand

Nei mesi scorsi la Federcalcio insieme a Sky Sport ha ideato e realizzato un pacchetto di puntate dedicate ai “big data” (e non solo) del football tricolore. Adesso queste 6 “finestre” di approfondimento sono disponibili su Sky On Demand (di seguito i link di Sky Football Benchmark-FIGC).

Una radiografia del calcio italiano attraverso dati, analisi dei principali trend e dei modelli di governance nonché dell’impiantistica sportiva, passando per i risultati delle Nazionali azzurre e la crescita del movimento femminile. Grazie alla collaborazione tra la FIGC e Sky Sport, i numeri del Sistema Calcio sono sbarcati su Sky Sport 24, il canale tematico all news che ha ospitato nelle scorse settimane le sei puntate di Sky Football Benchmark. I video di tutte le puntate sono visibili su Sky On Demand e in una sezione apposita del sito FIGC (clicca qui).

Il responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo della FIGC, Niccolò Donna, ha analizzato intervenendo in studio tutti i numeri del nostro calcio, partendo dal censimento dell’attività FIGC per poi passare alla dimensione economica e fiscale/contributiva che, insieme all’analisi dell’indotto generato dal calcio italiano, certifica quanto questo sport oggi rappresenti un asset sempre più importante del Sistema Paese.

Spazio poi ai risultati sportivi, al numero dei convocati e all’interesse generato dalle Nazionali azzurre e ad un’analisi a 360 gradi del profilo economico e finanziario del calcio professionistico.

Il benchmarking internazionale e l’impiantistica sportiva, con un raffronto con gli altri principali campionati europei, sono stati i temi della quarta e della quinta puntata, mentre la sesta e ultima puntata è stata interamente dedicata al Calcio Femminile, con i numeri della crescita del movimento italiano dopo il Mondiale di Francia 2019.

I link alle sei puntate di “Sky Football Benchmark” (powered by FIGC)

1 – I numeri del Sistema Calcio in Italia

2 – Le Nazionali di calcio

3 – Il profilo economico e finanziario del calcio professionistico italiano

4 – Il benchmarking internazionale

5 – Impiantistica sportiva applicata al calcio

6 – Calcio Femminile