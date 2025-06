FIFA Club World Cup 2025: in campo valori per 11 miliardi di euro

È questo il valore aggregato delle rose delle trentadue squadre partecipanti. Al vertice della graduatoria — stilata secondo le stime di Transfermarkt — spicca l’organico del Real Madrid, valutato 1,33 miliardi di euro, seguito, a un solo milione di distanza, dal Manchester City. Fanalino di coda è l’Auckland City, la cui rosa vale appena lo 0,34% di quella delle Merengues

(di Davide Pollastri) – La prima edizione della Coppa del Mondo per Club ha portato negli Stati Uniti 32 delle migliori squadre del pianeta. Fatta eccezione per il Liverpool, l’Arsenal e il Barcellona di Lamine Yamal (il giocatore più prezioso del mondo in virtù di una valutazione di mercato di 200 milioni di euro e di una clausola monstre — inserita nel contratto firmato con gli azulgrana — da 1 miliardo di euro), tutte le migliori compagini del momento sono presenti. Va da sé che la manifestazione vedrà sfidarsi molti dei più grandi calciatori attualmente in attività, campioni per i cui cartellini i club più ambiziosi sono pronti a sfidarsi a colpi di milioni. Con un parco giocatori stimato in 1,33 miliardi di euro, è il Real Madrid l’equipo con la rosa più preziosa del torneo. A determinare questo primato concorrono i cartellini di quattro tra i dieci calciatori più preziosi del panorama attuale: Jude Bellingham e Kylian Mbappé, entrambi valutati 180 milioni di euro, Vinicius Junior (170 milioni) e Federico Valverde (130 milioni).

Alle spalle delle Merengues, per effetto di una rosa valutata 1,32 miliardi, troviamo il Manchester City di Haaland e Rodri (playmaker spagnolo vincitore del Pallone d’oro assegnato il 28 ottobre 2024 al Théâtre du Châtelet di Parigi). Al terzo posto si piazzano ex aequo il Paris Saint-Germain, neo-campione d’Europa, e il Chelsea, con rose valutate entrambe 1,06 miliardi di euro.

Appena fuori dal podio si collocano il Bayern Monaco (904 milioni) e i vice-campioni d’Europa dell’Inter (722 milioni). In sesta posizione troviamo la Juventus (576 milioni), seguita da Atlético Madrid (509 milioni) e Borussia Dortmund (478 milioni). La Top 10 è completata da due big portoghesi: Benfica (364 milioni) e Porto (346 milioni). Subito fuori dalla Top 10 si posizionano Palmeiras (253 milioni), Flamengo (221 milioni), Salisburgo (175 milioni) e Botafogo (163 milioni), seguiti dall’Al Hilal di Simone Inzaghi (158 milioni). Più indietro troviamo River Plate (114 milioni), Boca Juniors (87 milioni), Fluminense (83 milioni), Monterrey (72 milioni), Inter Miami (66 milioni), Pachuca (56 milioni), Seattle Sounders (52 milioni) e Al Ahly (48 milioni).

Nella parte bassa della classifica si trovano Al Ain (47 milioni) e Los Angeles FC (46 milioni). Seguono Mamelodi Sundowns (35 milioni), Espérance Tunisi e Urawa Red Diamonds (entrambe valutate 20 milioni), Wydad Casablanca (18 milioni) e Ulsan Hyundai (15 milioni). Chiudono la graduatoria i neozelandesi dell’Auckland City (4,5 milioni), la cui valutazione è non solo inferiore del 99,66% rispetto a quella del Real Madrid, ma anche inferiore al costo del cartellino di Benja Cremaschi, ventenne centrocampista italo-americano dell’Inter Miami, valutato 5 milioni di euro.

Prima di concludere, è interessante osservare quale “undici” si ricaverebbe schierando i giocatori con la valutazione di mercato più alta tra quelli presenti al torneo. Tra i pali figura Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain (valutato 40 milioni di euro, una cifra ridotta a causa della scadenza contrattuale prevista per giugno 2026). La linea difensiva comprendere altri due elementi del PSG, Achraf Hakimi (80 milioni) e Willian Pacho (65 milioni), ai quali si affiancano Alessandro Bastoni dell’Inter (80 milioni) e Josko Gvardiol del Manchester City (75 milioni). A centrocampo trovano posto Federico Valverde del Real Madrid (130 milioni), Moisés Caicedo del Chelsea (90 milioni) e Rodri (110 milioni), anch’egli in forza al City.

Nel tridente offensivo spiccano Jude Bellingham e Kylian Mbappé, entrambi del Real Madrid, ed Erling Haaland del Manchester City, tutti valutati 180 milioni di euro. Osservando questa formazione, emerge con chiarezza lo strapotere economico di tre club — PSG, Manchester City e Real Madrid — che contano ciascuno tre rappresentanti. Il dato riflette la direzione ormai intrapresa dal football: uno sport-business pressoché esclusivamente appannaggio di una ristretta élite di facoltose società.