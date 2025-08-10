Eventi – Bottino record dell’Italia al Mondiale di motonautica radiocomandata.

L’Italia domina la scena internazionale della motonautica radiocomandata: al Mondiale di Castelletto di Branduzzo, con oltre 250 imbarcazioni da 17 Paesi, la squadra azzurra conquista sei medaglie e due titoli iridati, confermandosi eccellenza tecnica e agonistica.

Velocità oltre i 100 km/h, precisione millimetrica e scafi artigianali hanno offerto uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina, trasformando il lago lombardo in una vetrina globale per la disciplina.

L’evento, sostenuto da istituzioni e federazioni, ha rafforzato l’immagine dell’Italia come hub di competizioni motoristiche d’élite, con potenziale attrattivo per appassionati, media e sponsor.

Il prossimo appuntamento con la Motonautica Radiocomandata sarà il 14 settembre a Massarosa (LU) per la 2a Prova del Campionato Italiano Endurance motori a scoppio.