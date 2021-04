EuroBasket 2022: l’Italia ospiterà a Milano il gruppo “C”

Il primo passo verso EuroBasket 2022 è compiuto. L’Italia ospiterà a Milano il gruppo C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Questo è l’esito del sorteggio che si è svolto questa mattina a Berlino e che proporrà al pubblico del Forum alcune sfide inedite e altre di grande tradizione: Grecia e Croazia sono avversari storici per la nostra Nazionale mentre affronteremo la Gran Bretagna per la prima volta in assoluto in un campionato europeo. Pochissimi confronti, e tutti più o meno recenti, con Ucraina ed Estonia.

La certezza è rappresentata dal fatto che gli appassionati di basket potranno godere delle prestazioni di stelle di primo livello come, tra gli altri, Giannis Antetokounmpo.

Il sorteggio non è stato “integrale”. Le quattro Nazioni ospitanti hanno avuto la facoltà di stringere partnership con un’altra partecipante già prima del Draw secondo regolamento FIBA. Questi gli accoppiamenti già noti: Italia-Estonia, Germania-Lituania, Georgia-Turchia, Repubblica Ceca-Polonia.

Protagonisti del sorteggio Roberto Brunamonti, Dirk Nowitzki e Viktor Sanikidze.

A 31 anni di distanza da Roma 1991, la massima competizione continentale per Nazionali torna in Italia. La Federazione Italiana Pallacanestro organizzerà uno dei gironi con la collaborazione di Master Group Sport, advisor commerciale FIP dal 2018. Inizialmente calendarizzato nel 2021, l’EuroBasket è stato poi spostato al 2022 a causa della pandemia da COVID-19.

“Per Milano è un vero onore ospitare uno dei gironi dell’Europeo di Basket 2022 – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -: la pallacanestro è uno sport molto amato e seguito in città. Siamo certi che Milano farà la sua parte per accogliere al meglio i campioni della nazionale italiana e delle altre nazionali impegnate nelle partite di questa importante competizione e saprà offrire occasioni di sport e condivisione ai tifosi che verranno qui per sostenere i propri beniamini. In questo periodo particolarmente difficile per il mondo intero, manifestazioni sportive di questa levatura possono giocare un ruolo strategico e contribuire alla ripresa del nostro Paese”.

Così il Commissario Tecnico Meo Sacchetti: “Molto difficile valutare la qualità delle Nazionali a distanza di un anno anche se alcune hanno un blasone noto a tutti. Ciò che è certo è che il nostro movimento merita di avere un grande spettacolo di basket, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Mi auguro davvero che nel settembre del 2022 si possa giocare in un Forum con tutti gli spettatori al loro posto”.

La formula dell’Europeo prevede quattro gruppi da sei squadre ciascuno con la formula del girone all’italiana. Le prime quattro formazioni di ogni girone accedono agli ottavi di finale (accoppiamenti A-B, C-D) ad eliminazione diretta così come i quarti e le semifinali. Il 18 settembre le finali per le Medaglie d’Oro, Argento e Bronzo.

I quattro gironi (1/9 settembre) si disputeranno a Milano, Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Dagli ottavi di finale in poi (10/18 settembre) si giocherà a Berlino. In palio il Nikolai Semashko Trophy, attualmente detenuto dai campioni in carica della Slovenia.

Gli Azzurri, qualificati di diritto come Paese ospitante così come Germania, Repubblica Ceca e Georgia, hanno comunque dovuto affrontare le qualificazioni, vincendo il proprio raggruppamento davanti alla Russia, all’Estonia e alla Macedonia del Nord.

Intanto ieri a Milano è sbarcato Bounce, la mascotte ufficiale della 41esima edizione del Campionato europeo FIBA. Bounce ha fatto tappa nei luoghi più iconici della città partendo dal teatro delle gare del prossimo settembre, il Forum di Assago, per arrivare fin sotto il Duomo. Svelata al pubblico proprio durante il sorteggio di oggi, la simpatica mascotte ha scelto l’Italia come prima tappa del viaggio che la porterà nelle altre sedi dell’EuroBasket, portando idealmente con sé l’hashtag della campagna FIBA per il torneo 2022 #BringTheNoise.