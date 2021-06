Euro2020: la scheda sugli sponsor della Federcalcio belga (RBFA)

(di Lorenzo Di Nubila) – In occasione degli Europei di Calcio 2020, la Federcalcio belga (Royal Belgian Football Association), inserita nel girone “B” (insieme a Finlandia, Danimarca e Russia) ha siglato una serie di importanti collaborazioni commerciali.Nel caso della RBFA, è bene dividere le stesse partnership in due categorie, vale a dire quella della nazionale di calcio maschile e quella della selezione femminile.

Nel primo caso sono stati firmati accordi con brand del calibro di Adidas come sponsor tecnico, Besix (gruppo di costruzioni con sede a Bruxelles, uno dei principali appaltatori internazionali al mondo), BMW, Carrefour, Coca-Cola, Côte d’Or (marchio di cioccolato belga fondato nel 1883), GLS (compagnia di trasporti che offre trasporto internazionale di merci e contratti logistici), ING Group (gruppo bancario olandese), Jupiler (una delle birre più popolari in Belgio), Lotto, Proximus (la principale delle tre compagnie di telecomunicazione del Belgio) e PwC (network multinazionale di imprese di servizi professionali, operativo in 158 Paesi, che fornisce servizi di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale).

Nel caso della selezione di calcio femminile, lo sponsor tecnico è sempre Adidas, così come troviamo la riconferma di accordi commerciali presi con BMW, Carrefour, Coca-Cola, Côte d’Or, ING Group, Lotto, Proximus e PWC. A questi, però, vanno aggiunte le partnership con Connections (organizzazione di viaggi belga) e Sport Vlaanderen (agenzia sportiva fiamminga).