EQUtv sarà presente a Fiera Cavalli 2025 a Verona.

EQUtv, la televisione dedicata al mondo del cavallo, sarà ancora una volta protagonista di Fieracavalli, la manifestazione equestre internazionale giunta alla sua 127ª edizione, in programma a Verona dal 6 al 9 novembre. Dopo il successo dello scorso anno, l’emittente si conferma media partner ufficiale e unica televisione dedicata al mondo del cavallo, pronta a raccontare in diretta la passione, le competizioni e le storie che animeranno i padiglioni del quartiere fieristico veronese. Visibile sul canale 151 del digitale terrestre, sul canale 220 di SKY e al 51 di tivùsat, EQUtv accompagnerà il pubblico alla scoperta della manifestazione capace di riunire ogni anno oltre 160.000 visitatori, più di 3.000 cavalli e centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo.

Anche per il 2025 la produzione sarà di alto livello, con 12 telecamere fisse e mobili e una squadra composta da giornalisti, operatori e tecnici impegnati a garantire le dirette delle finali del circuito allevatoriale Masaf che si disputeranno nel Padiglione 2, che accoglierà anche lo studio di EQUtv dal quale verranno raccontate tutte le attività del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), con l’intervento di ospiti istituzionali e dei protagonisti presenti alla kermesse con ampio spazio dedicato ai convegni organizzati dalla Direzione Generale per l’Ippica, l’organo del Masaf che si occupa della riforma e dello sviluppo del settore ippico in Italia.

Una immagine del banner adv della pagina FB di EquTV

“Essere ancora una volta media partner di Fieracavalli rappresenta per EQUtv un riconoscimento importante del lavoro che svolgiamo ogni giorno per raccontare il mondo del cavallo” dichiara il Direttore editoriale di EQUtv, Giovanni Bruno “Con la nostra squadra e le nostre dirette racconteremo al pubblico l’atmosfera che si vive nei padiglioni di Verona, dando voce ai protagonisti, alle istituzioni e a tutti coloro che promuovono ogni giorno la cultura del cavallo in Italia”.

Dopo il debutto nella passata edizione, torna anche il podcast di EQUtv, condotto dal Direttore editoriale Giovanni Bruno e dal Vicedirettore Eugenio De Paoli. Lo studio sarà allestito nell’Arena FISE, nel Padiglione 11, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, per raccontare con un linguaggio diretto e informale le storie dei protagonisti del salto ostacoli e delle discipline equestri. Le puntate saranno trasmesse anche sul canale YouTube e su Spotify. (fonte: Agimeg)