Equitazione – L’endurance produce economia per i territori coinvolti. Impatto stimato in 8,7 milioni di euro.

Un impatto economico complessivo di oltre 8,7 milioni di euro, 14.560 pernottamenti sul territorio, più di 8,3 milioni di impression social e 2.344 articoli e servizi media: questi i numeri certificati dello Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, svoltosi a Castiglione del Lago, in Umbria, dal 17 al 22 giugno. L’evento, che ha ottenuto anche l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministro per lo Sport e i Giovani, ha rappresentato un’occasione di grande prestigio per l’intero sistema sportivo italiano e anche per il territorio.

L’analisi, basata su rendiconti ufficiali e dati tracciabili, evidenzia che la componente di valore diretto – spese sostenute da organizzatori, partecipanti, team, sponsor e pubblico – è pari a 2,16 milioni di euro, generati da allestimenti, logistica e servizi, ospitalità, personale e investimenti privati. A questo dato, che misura l’immediato ritorno economico per l’indotto locale, si somma un valore indiretto con benefici a più lungo termine, stimato in 6,58 milioni euro, derivante da visibilità mediatica, posizionamento strategico dell’immagine del territorio, ritorno turistico stimolato e atteso e opportunità di business attivate.

È significativo il dato sul turismo attivato a livello territoriale: 14.560 pernottamenti registrati nel comprensorio del Trasimeno, con una permanenza media superiore ai sei giorni. Un risultato che evidenzia il potenziale di eventi di endurance equestre come motore per il turismo destagionalizzato, e che in generale consolida l’Umbria come destinazione sportiva e turistica privilegiata.

Rispetto all’impatto sociale, il punteggio medio di soddisfazione, misurato su scala 1–5, è di 4,82, tra i più alti per eventi sportivi in Italia. Il dato riflette la qualità della progettazione e l’alto grado di integrazione con il tessuto sociale locale, l’impegno in sostenibilità ambientale, accessibilità e inclusività, e il valore civico – educativo e aggregativo – restituito al territorio.

Dal punto di vista della visibilità, dal 1° aprile al 25 giugno la manifestazione ha generato 8.342.780 impression social certificati, grazie a una campagna digitale condotta attraverso i canali ufficiali Endurance Lifestyle e i network della FEI e della FISE. Il valore reputazionale è stato poi amplificato da una copertura mediatica di 2.344 articoli e servizi media pubblicati in Italia e all’estero.

In termini occupazionali, sono state coinvolte 426 risorse umane, tra staff tecnico, giudici, veterinari, volontari, addetti alla logistica e fornitori, valorizzando capitale umano locale e non. Il progetto ha attratto 69 sponsor e partner, tra aziende private, enti pubblici, brand tecnici e istituzioni nazionali e internazionali. Questo network ha garantito una solida base economica e relazionale, attivando un ecosistema virtuoso tra sport, economia e promozione territoriale.

Questo campionato ha rappresentato non soltanto il vertice del calendario equestre continentale, ma anche un modello replicabile di evento a valore economico tracciabile, impatto sociale misurabile e ricadute durature sul territorio; quindi, non solo appuntamento sportivo d’eccellenza, ma volano concreto per l’economia, il turismo e la reputazione dell’Umbria a livello internazionale. Con lo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, l’Umbria conferma il suo ruolo centrale nella geografia dell’endurance equestre internazionale, e compie un ulteriore salto di qualità nella capacità di coniugare sport, sostenibilità e sviluppo territoriale, secondo il format Endurance Lifestyle promosso dal Comitato organizzatore – Italia Endurance ASD e sistemaeventi.it Srl -, che è ormai pronto per presentare, con il pieno sostegno della Federazione Italiana Sport Equestri, la candidatura di Castiglione del Lago per il Campionato mondiale FEI 2028.