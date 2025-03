Entrate tributarie e contributive: nel 2024 oltre 6,5 miliardi di euro da lotterie ed altre attività di gioco.

Nel 2024, le entrate tributarie erariali e contributive sono aumentate di 44.960 milioni di euro (+5,2% su base annua). È quanto si legge nel report del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), appena pubblicato. Più nel dettaglio, riporta Agipronews, per le entrate tributarie si segnala una crescita di 36.906 milioni di euro (+6,1 %), mentre per le entrate contributive di 8.054 milioni di euro (+3,1%). Le entrate di lotterie e altre attività di gioco sono pari a 6.570 milioni di euro, per un calo di 384 milioni di euro (-5,5%).