ELEVEN SPORTS È OFFICIAL EUROLEAGUE STREAMING PARTNER DI OLIMPIA MILANO

A pochi giorni dall’annuncio di acquisizione per i diritti di trasmissione di Eurolega ed Eurocup, Eleven ha annunciato nelle ultime ore anche la qualifica di Official Euroleague Streaming Partner di Olimpia Milano.

Questa nuova stagione sportiva rappresenta un momento di grande attenzione verso il basket da parte di Eleven Sports Italia che da quest’anno e per i prossimi tre anni, trasmetterà live e on demand tutto il campionato di Eurolega ed Eurocup.

E tra le ultime grandi novità, Eleven scende in campo in qualità di Official Euroleague Streaming partner di Olimpia Milano, qualifica che garantirà una notevole brand exposure durante i game day casalinghi grazie ai led a bordo campo, nonché l’attivazione di campagne di digital marketing e la produzione di contenuti esclusivi che andranno in onda sulla piattaforma.

Così, l’AX Armani Exchange Olimpia Milano troverà in Eleven, per tutta la stagione sportiva, il suo Official Euroleague Streaming Partner che trasmetterà, oltre ai live e on demand di tutte le partite dell’italianissimo club, anche contenuti extra inediti.

“Siamo orgogliosi di essere Official Euroleague Streaming Partner di Olimpia Milano, uno tra i più importanti club in Europa, nonché unico sul territorio italiano, mercato sul quale stiamo investendo e puntando con obiettivi di crescita ambiziosi anche grazie a una ricca e rinnovata offerta di contenuti” – ha dichiarato Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports – “Questo inizio rappresenta un importante passo nella condivisione della strategia congiunta di AX Armani Exchange Olimpia Milano e Eleven Sports per intrattenere gli appassionati di basket non solo con la trasmissione di tutti i match di Eurolega live e on demand, ma anche offrendo in esclusiva contenuti originali che raccontino lo sport in modo fresco e inedito.”

La partnership è stata studiata per mettere a disposizione dei tifosi dell’AX Armani Exchange Olimpia Milano l’opportunità di accedere a vantaggi esclusivi per poter seguire il percorso in Eurolega della propria squadra del cuore.

Infatti, sottoscrivendo l’abbonamento mensile alle partite casalinghe i tifosi otterranno un abbonamento di un mese alla piattaforma elevensports.com fruibile attraverso i dispositivi mobili, smart tv, chromecast e app direttamente scaricabili dagli store. Questo è solo uno dei primi vantaggi riservati ai tifosi, il resto dei quali verranno resi noti nel corso della stagione sportiva.