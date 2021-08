EA7 è il nuovo produttore tecnico delle maglie dell’SSC Napoli (stagione 2021/229

Dopo diversi rumours e anticipazioni la notizia è finalmente ufficiale. L’SSC Napoli ha annunciato la collaborazione tecnica con lo stilista Giorgio Armani per la creazione delle divise calcistiche di questa nuova stagione sportiva: “Prosegue l’impegno di Giorgio Armani a favore dello sport attraverso l’accordo con Aurelio De Laurentiis proprietario e Presidente del Calcio Napoli. Accordo che prevede una collaborazione per la stagione 2021-2022 attraverso il marchio EA7 che vestirà la squadra del Napoli. Giorgio Armani impegna la sua creatività da Nord a Sud vestendo la Nazionale Olimpica, il basket con l’Olimpia Milano fino al calcio. Oggi infatti annuncia che EA7 sarà il nuovo sponsor tecnico del Napoli in una forma di collaborazione innovativa con la società di Aurelio De Laurentiis. L’accordo prevede, per la prima volta, lo studio della creatività delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra e della Primavera, che saranno prodotti e commercializzati dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA“.