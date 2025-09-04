E’ morto Giorgio Armani, il re della moda italiana

Si è spento oggi Giorgio Armani, aveva 91 anni. Con lui non muore, si legge su Prima Pagina News, soltanto uno stilista, ma un simbolo universale di eleganza e rigore creativo. La sua figura ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della moda, ridefinendo il concetto di lusso con linee essenziali, sobrietà raffinata e un’eleganza che ha conquistato passerelle, red carpet e milioni di persone nel mondo.

Giorgio Armani non è stato solo un designer, ma un imprenditore visionario. Partito con un atelier milanese negli anni ’70, ha trasformato il suo cognome in un marchio globale capace di spaziare dall’alta moda allo sportwear, dagli accessori all’arredamento, fino al beauty. Con un linguaggio stilistico coerente e inconfondibile, ha reso l’Italia protagonista assoluta nel panorama fashion internazionale.

Anche negli ultimi anni, Armani non si è mai allontanato dal suo mondo creativo. Continuava a supervisionare collezioni, a partecipare alle decisioni strategiche del gruppo e a difendere con forza la sua indipendenza. La sua dedizione era totale: non un semplice mestiere, ma un’identità che lo accompagnava ogni giorno.

Con la sua morte, il settore della moda perde una guida, ma eredita un patrimonio immenso fatto di visione, coerenza e ricerca della perfezione. Giorgio Armani ha insegnato che lo stile non è ostentazione, ma armonia tra forma e sostanza. Il suo impero, oggi solido e strutturato, continuerà a tramandare i suoi valori, portando avanti una filosofia che resterà scolpita nella storia del costume.

Nello sport attualmente il brand Armani si era legato alla FIGC, all’Italia Team olimpico, ai campioni d’Italia del Napoli e da pochi giorni alla Juventus FC per l’abbigliamento formale (nella foto un visual dell’annuncio della partnership).