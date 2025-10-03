Diritti tv – Dazn continua a investire sulla Serie A Women

Su DAZN riparte la Serie A Women 2025/26. Il weekend del 4 e 5 ottobre segna l’inizio di una stagione che porta con sé molte novità: una brand identity completamente rinnovata, l’espansione a dodici club – con l’ingresso delle neopromosse Ternana Women, Parma e Genoa – e un format pensato per rendere ancora più coinvolgente la corsa allo Scudetto. Il massimo campionato italiano si presenta, infatti, con un modello più diretto e competitivo con 12 squadre che si sfideranno in un unico girone da 22 giornate.

La nuova stagione su DAZN prende il via sabato alle 12:30 con due match di grande interesse. L’Inter, vicecampione d’Italia e in cerca di riscatto dopo l’uscita dalla fase di qualificazione della UEFA Women’s Champions League, affronta la Ternana Women. In contemporanea, la Roma – reduce da stagioni da protagonista – ospita il Parma. Sempre sabato, alle 15:00, il Napoli sfida la Fiorentina in un incontro che promette spettacolo, mentre alle 18:30 la Juventus Women, campione d’Italia in carica, incrocia il Sassuolo per iniziare la difesa del titolo. Domenica l’attenzione si sposta sul Como Women, che alle 12:30 ospita la Lazio. A chiudere il primo turno sarà la sfida tra Genoa Women e Milan, in programma alle 15:00, un match che promette emozioni e grande intensità.

Anche per questa stagione, DAZN trasmetterà una selezione di partite della Serie A Women anche in modalità gratuita. Più in generale DAZN continua a supportare lo sport femminile con un’offerta calcistica che include già numerose competizioni internazionali di alto livello, come Liga F, Frauen-Bundesliga e DFB-Pokal Frauen, a fianco del campionato italiano.