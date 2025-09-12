Dazn scommette sui Mondiali di Atletica leggera di Tokyo 2025.

Nove giorni di gare: la città di Tokyo si prepara a diventare il cuore pulsante dei Mondiali di Atletica leggera. La competizione, in programma dal 13 al 21 settembre, sarà visibile su DAZN, tramite i canali Eurosport, e ogni appassionato potrà vivere le fasi della manifestazione, dalle batterie di qualificazione alle finali, immergendosi in sfide che promettono emozioni intense e un livello tecnico senza precedenti.

L’Italia, infatti, arriva con la delegazione più ampia della sua storia: 90 atleti in gara, tra campioni affermati e volti emergenti. Occhi puntati sui salti, dove brillano Larissa Iapichino, Mattia Furlani e Andy Diaz, ma anche sui protagonisti già consacrati come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Una squadra che unisce esperienza e nuove energie, segnale della crescita costante di tutto il movimento azzurro.

Il programma promette serate indimenticabili: domenica 14 settembre le finali dei 100 metri femminili e maschili segneranno il primo vero climax della rassegna, mentre martedì 16 settembre vedrà protagonista il salto in alto maschile con Tamberi alla ricerca di conferme e il salto in lungo femminile con Iapichino pronta a inseguire il podio. Anche le gare di marcia – con le distanze dei 20 e 35 km, in programma sabato 13 e 20 settembre – così come i lanci – dal martello al disco, dal giavellotto al getto del peso, le cui gare copriranno tutte le giornate del mondiale – offriranno spettacolo e tensione. Gran finale in programma domenica 21 settembre, con le staffette 4×100.