Curiosità statistiche sul tennis: Up & Down del Ranking ATP live

Il Ranking ATP attuale è sempre lo specchio riflesso degli ultimi risultati dei pronostici sul tennis, in un costante Up & Down dove tutto è sempre in movimento, un ossimoro ludico degno degli sport più spettacolari.

Rispetto a 1 anno fa la classifica è cambiata totalmente e sono diversi i tennisti che scendono e quelli che salgono, come il caso di Alcaraz, tennista spagnolo che dalla posizione 32 è arrivato al numero 1.

Berrettini e Sinner precipitano

Niente da fare per i top player Azzurri, come dimostra il Ranking ATP di tennis attuale, Sinner e Berrettini continuano a precipitare, un brutto segno della stagione 2022 in cui nulla è andato come previsto.

Sinner cade alla posizione numero 14 dopo la sconfitta di Parigi, perdendo 2 – 0 contro lo svizzero Huesler nei trentaduesimi di finale, Berrettini resta stabile al quindicesimo posto dopo aver raggiunto il sesto posto circa 1 anno fa.

Musetti sale nel suo miglior Ranking alla posizione 23

L’unico italiano che sta dando soddisfazioni ai tifosi è Musetti, che vince 2 – 1 contro Ruud negli ATP di Parigi Bercy volando a sfidare Djokovic, in una salita vertiginosa del Ranking che lo piazza alla posizione numero 23 con il miglior ranking fino a ora. Questo campione potrebbe rivelarsi una nuova promessa Azzurra per il tennis mondiale 2023.

Colpaccio di Alcaraz e Nadal: predominio iberico del Ranking ATP

Il 2022 è stato l’anno del tennis spagnolo, perché Nadal ha trionfato negli Australian Open e nel Roland Garros, stabilendo nuovi record e salendo il Ranking. Attualmente, Rafa Nadal è il miglior tennista in chiave Grande Slam perché ha vinto 22 titoli, staccando Djokovic fermo a 21 e Federer con 20 titoli nella classifica all time.

Il vero record è di Alcaraz che in circa 1 anno ha spiccato il volo dalla posizione numero 32 del Ranking ATP con 1612 punti, fino al primo posto con balzando in 1 anno al primo posto con 6820 punti, vincendo gli US Open contro il norvegese Ruud a soli 19 anni.

Il dominio iberico sembra molto di più che un semplice miraggio, se Nadal è ormai giunto alla fine della sua carriera ma riesce ancora a dominare nei migliori tornei mondiali di tennis, Alcaraz è un giovane che potrebbe tenere ben saldo lo scettro di Re incontrastato del Ranking ATP ancora per molto. Intanto, la prova della verità sarà il 2023 che si avvicina inesorabilmente.

Djokovic e Zverev scendono nel Ranking ATP

Rispettivamente, il serbo e il tedesco erano i dominatori incontrastati del Ranking fino a poco tempo fa, con Djokovic al primo posto e Zverev al secondo, ma le gare non sono andate così bene nell’ultimo anno per questi due tennisti e il risultato presenta in conto un down di diverse posizioni, rispetto a 365 giorni fa.

Djokovic rimane stabile al decimo posto, seguito da Zverev all’undicesima posizione, nel bene e nel male, questi due tennisti viaggiano su e giù sempre di pari passo.