Marketing: Crypto.com nuovo sponsor della UEFA Champions League

La UEFA ha annunciato che Crypto.com sarà sponsor della UEFA Champions League per il ciclo commerciale 2024-2027, diventando il primo partner criptovalutario della competizione calcistica per club più nota al mondo.

L’accordo triennale include anche i diritti di sponsorizzazione per la UEFA Super Cup, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League. In qualità di sponsor globale ufficiale, la piattaforma di criptovalute beneficerà di un’esposizione del marchio attraverso i pannelli led perimetrali all’interno dei campi di gioco, gli sfondi per le interviste ai media e la sponsorizzazione delle trasmissioni, oltre a opportunità esclusive di attivazione in loco durante gli eventi UEFA.

Inoltre, la UEFA e Crypto.com collaboreranno per offrire esperienze uniche ai tifosi, creando momenti memorabili durante le partite della UEFA Champions League. Guy-Laurent Epstein, direttore marketing della UEFA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Crypto.com, uno dei maggiori sostenitori di alcune delle più grandi squadre ed eventi sportivi al mondo. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo entusiasmante per la UEFA Champions League, mentre abbracciamo tecnologie innovative per migliorare l’esperienza per i nostri tifosi e la nostra comunità. Insieme a Crypto.com, siamo impazienti di esplorare nuove opportunità mentre iniziamo un nuovo capitolo emozionante della principale competizione calcistica per club.”

Steven Kalifowitz, direttore marketing di Crypto.com, ha dichiarato: “Questa partnership esclusiva con una delle, se non la più popolare competizione al mondo, la UEFA Champions League, rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di coinvolgimento dei consumatori attraverso gli eventi sportivi globali più iconici. Abbiamo costruito con successo il marchio e la comunità di Crypto.com creando momenti ed eventi innovativi e pionieristici in un modo che altri non sono stati in grado di replicare. Collegare il nostro marchio con tifosi sportivi coinvolti in tutto il mondo ha fatto crescere efficacemente la nostra base di utenti a oltre 100 milioni, perseguendo la nostra missione di criptovaluta in ogni portafoglio.”

Questa rappresenta l’ultima partnership di rilievo per Crypto.com nel campo dello sport e dell’intrattenimento. Crypto.com è diventato uno dei marchi globali più riconosciuti con oltre 100 milioni di utenti, grazie alle collaborazioni strategiche, tra cui la celebre Crypto.com Arena di Los Angeles, la Formula 1, l’UFC e altri. La nuova fase a 36 squadre della UEFA Champions League inizierà con la prima giornata martedì 17 settembre, dopo il sorteggio che si terrà a Monaco giovedì 29 agosto.