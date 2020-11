CREDEM E LEGA PALLAVOLO SERIE A RINNOVANO LA PROPRIA PARTNERSHIP

(di Daniele Caroleo) – Credito Emiliano e Lega Pallavolo Serie A hanno rinnovato la “Title Sponsorship” dei campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 maschile per le prossime 2 stagioni.

Il prolungamento del contratto arriva un anno prima della naturale scadenza del precedente accordo, avviato nel 2018. Il gruppo Credem, presente in tutta la penisola con oltre 1,2 milioni di clienti, più di 6mila dipendenti e oltre 680 tra filiali, centri imprese, negozi finanziari e centri small business, è attivo in tutte le aree del banking commerciale ed inoltre opera, attraverso le sue controllate, nel risparmio gestito, leasing, factoring e assicurazioni. Recentemente, inoltre, l’istituto di credito emiliano ha anche sottoscritto una partnership con la Pallacanestro Reggiana, società di basket partecipante al massimo campionato della LBA, in qualità di “Top Sponsor”, inserendo il proprio marchio sulla divisa da gioco della prima squadra biancorossa.

Con il rinnovo appena sottoscritto, Credem continuerà ad essere tra i principali sponsor della Lega Pallavolo Serie A, unitamente a brand come Del Monte, uno dei maggiori produttori e distributori a livello mondiale di frutta e verdura fresca, Mikasa, azienda giapponese leader nella produzione di palloni sportivi, ed Italtelo, fornitore ufficiale dei sistemi pubblicitari a led di ultimissima generazione.