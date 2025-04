Con Total 90 riposizionamento strategico di Nike

Total 90, uno dei più grandi prodotti-icona di Nike, torna sul mercato nel 2025 per riscrivere un altro capitolo della storia del calcio e del marketing sportivo.

Lanciata all’inizio degli anni 2000, la linea Total 90 non è stata solo una pietra miliare nelle scarpe da calcio, ma anche nel modo in cui Nike si è posizionata come una vera e propria potenza globale, collegando gli atleti e le loro prestazioni con l’identità del marchio. Giocatori come Ronaldinho, Roberto Carlos, Figo, Edgar Davids e Thierry Henry sono stati, negli anni, ambassador di un prodotto che rappresentava non solo l’innovazione tecnica, ma anche lo stile di gioco dell’élite del calcio.

Ora, in un momento di trasformazione del calcio e delle aspettative dei consumatori, Nike riporta in auge Total 90, non solo come linea di prodotti, ma come riposizionamento strategico del marchio.

Questa volta, anche con iniziative che coinvolgono altri segmenti del settore, come la musica, con il rapper statunitense Travis Scott.