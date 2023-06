Combat Sports: Martine Michieletto attesa nella super sfida contro Amber Kitchen

Martine Michieletto nell’olimpo del fighting mondiale ONE Championship* nella notte italiana tra il 9 e il 10 giugno 2023. E’ ormai tutto pronto per l’atteso debutto della campionessa aostananell’olimpo del fighting mondialenella notte italiana tra il 9 e il 10 giugno 2023.

Nell’evento “ONE Fight Night 11″ l’atleta valdostana andrà in scena all’interno del Lumpinee stadium di Bangkok contro l’inglese Amber Kitchen per un match che sulla carta si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo con due campionesse a confronto nelle regole della Muay Thai nella culla della disciplina degli 8 arti.

La sfida si inserisce in una card da brividi che vedrà il match valido per la cintura tra il campione in carica Regian Eersel e Dmitry Menshikov, il ritorno sul ring, dopo la sconfitta contro Chingiz Allazov, dell’idolo locale Superbon contro il veterano Tayfun Ozcan. Un appuntamento imperdibile per tutti i veri fan delle arti marziali. Come sempre in diretta esclusiva su Eleven Sports e disponibile anche sulla piattaforma DAZN.