Combat sports: al via la 5a edizione di The Arena. L’evento live su Dazn

Il prestigioso show di kickboxing e muay thai, “The Arena”, giunto alla sua 5a edizione, sarà di scena al casinò di Campione d’Italia, location unica ed esclusiva, con una card eccezionale e stellare, e sará trasmesso in live streaming su DAZN.

La caratteristica di The Arena è quella di avere match equilibrati e spettacolari (che hanno contraddistinto anche le precedenti edizioni), unitamente ad un tocco di internazionalità degli atleti protagonisti, che rappresenta sempre un elemento di importanza nel palcoscenico internazionale dell’evento.

MONDIALI ISKA ED EUROPEO IMTF

Nella serata ci saranno 3 titoli mondiali ISKA (International sport kickboxing Association) ed un titolo europeo IMTF (International Muaythai Federation).

In The Arena Unstoppable del 25/03/2023 andrà infatti in scena la prima difesa del mondiale ISKA di Mattia Faraoni con Luis Morais (recentemente conquistato dal gladiatore romano contro il forte Joyner nella notte magica di Roma). Avversario difficile ed esperto per la sua prima difesa: saranno 5 round di fuoco! Già campione europeo ISKA, Luis Moras ha combattuto su ring importantissimi a livello internazionale: da Enfusion al FFC di Las Vegas, passando per il rinomato RISE Giapponese. Mattia ci ha abituati ad un grande spettacolo ed è arrivata l’ora di difendere ciò che è suo. E lo farà contro un avversario che è disposto a tutto per portargli via il titolo.

Il match è stato annunciato congiuntamente dai canali social di Mattia Faraoni e DAZN. Nella serata, come co-main event, ci saranno altri due titoli mondiali.

Lorenzo Di Vara getta il guanto di sfida a Josh Hill, reduce da uno straordinario esordio a One Lumpinee e attuale detentore della cintura mondiale ISKA di muay thai nella categoria del -70Kg. Una chance per Lorenzo Di Vara (allenato da Marco Re, The king Fight Club) di tentare la scalata all’ingresso nella promotion più importante al mondo, quella di ONE Championship appunto.

Jordan Valdinocci, volto noto anche al panorama UFC come former di atleti che hanno calcato la gabbia, che nella kickboxing, punta alla cintura mondiale ISKA posseduta da Jahmal Wahib nella categoria – 67 Kg.

Rami Batita sarà impegnato invece nel tentativo di conquista del Titolo Europeo IMTF nella categoria -81Kg contro il francese Omar Diallo.

UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE UNICO

La serata si completa con altri 10 match, con un crescendo di intensità e fama degli atleti coinvolti. Super match tra i migliori atleti del panorama internazionale, in incontri dall’esito incerto e che terranno il pubblico incollato agli schermi e in tensione in sala sino al verdetto finale:

YodPT dalla Thailandia, nel Team della leggenda thailandese Sudsakorn, opposto a Logan Chan , un astro nascente del fighting scozzese (che, in generale, con la scuola UK sono la massima espressione europea della muay thai);

dalla Thailandia, nel Team della leggenda thailandese Sudsakorn, opposto a , un astro nascente del fighting scozzese (che, in generale, con la scuola UK sono la massima espressione europea della muay thai); Hamza Imane , dopo una spettacolare e perfetta performance a Roma, torna sul ring di DAZN opposto ad una new entry del circuito con un’importante esperienza anche internazionale, Taha El Makarem , pronto a sfidare il veterano Hamza;

, dopo una spettacolare e perfetta performance a Roma, torna sul ring di DAZN opposto ad una new entry del circuito con un’importante esperienza anche internazionale, , pronto a sfidare il veterano Hamza; Ruben Sciortino opposto ad Hakim Bah , neo WBC european champion. un match dall’esito incerto, ma con una certezza: la spettacolarità che regalerà al pubblico.

opposto ad , neo WBC european champion. un match dall’esito incerto, ma con una certezza: la spettacolarità che regalerà al pubblico. due giovanissimi, ma dalla tecnica tanto diversa, quanto spettacolare per entrambi: purista della muay thai Lenny Blasi opposto ad un purista della kick boxing Roberto Oliva . Un match atteso da

opposto ad un purista della kick boxing . Un match atteso da Nicolas Novati , che ci ha abituati a cambiare diverse discipline e protagonista di esperienze internazionali, ritorna alle regole Fight Code, opposto a Angelo Aclud in un match che siamo sicuri sarà molto intenso a livello di potenza e velocità dei colpi.

, che ci ha abituati a cambiare diverse discipline e protagonista di esperienze internazionali, ritorna alle regole Fight Code, opposto a in un match che siamo sicuri sarà molto intenso a livello di potenza e velocità dei colpi. Yuri Farcas , imponente fighter in corsa per un posto a ONE Championship, calca il ring di The Arena dopo uno spettacolare KO dello scorso anno a The Arena, è pronto per un nuovo incontro in suolo italiano contro il franco/georgiano Giorgi Kimadze.

, imponente fighter in corsa per un posto a ONE Championship, calca il ring di The Arena dopo uno spettacolare KO dello scorso anno a The Arena, è pronto per un nuovo incontro in suolo italiano contro il franco/georgiano Giorgi Kimadze. Giuseppe Gennuso , dalla nazionale italiana di muay thai e neo campione italiano, affronta Alexandru Cazacinschi in un match.

, dalla nazionale italiana di muay thai e neo campione italiano, affronta in un match. Andrea Storai , veterano dei ring di DAZN, affronta Edoardo Sansone , neo campione italiano. Un match che si preannuncia esplosivo per la potenza dei colpi che i due contendenti porteranno sul

, veterano dei ring di DAZN, affronta , neo campione italiano. Un match che si preannuncia esplosivo per la potenza dei colpi che i due contendenti porteranno sul Francesco Ippolito, in forza alla Restless Gym di Lugano ci ha abituati alla sua intensità e potenza nei match. Opposto a lui, dalla Francia, Hamady Barry. Si attendono scintille sul ring!

DAZN BROADCASTER UFFICIALE

L’evento è trasmesso in esclusiva da DAZN in live streaming mondiale dalle h. 20.00 e successivamente sará possibile rivederlo on demand. La telecronaca è affidata alla voce storica di DAZN Jack Brunelli e Carlo Di Blasi (Presidente di Fight1 e Patron di OKTAGON), che commenteranno il susseguirsi dei match e dei probabili K.O.

I PARTNERS UFFICIALI

The Arena. Nato da un’idea di Marco Re (già campione mondiale di Muay Thai, protagonista sui prestigiosi ring internazionali come Oktagon e ad oggi trainer di alcuni tra i più promettenti fighter del panorama nazionale) e Laura Scherini (voce di DAZN per il commento tecnico degli eventi di kickboxing insieme a Jack Brunelli).

L’iniziativa ha il Patronato ed il contributo di Regione Lombardia ed il Patrocinio del Comune di Campione d’Italia.

Main partner sono APEX e Tsunami, con Leone sport come storico fornitore tecnico ufficiale dei guantoni dei match.

Altri importanti sostengono l’evento: MUZZA Barrio de Tango, Heineken, Monava Trasporti Internazionali, Wide Srl e Alfa Impianti.

Per il secondo anno consecutivo il partner etico è The Shadow Project, onlus presieduta dalla campionessa del mondo ISKA e WKU Gloria Peritore, che ha l’obiettivo di contrastare la violenza contro le donne e la violenza di genere. The Arena fu infatti il primo evento sportivo in Italia ad abbracciare la causa promossa dall’Associazione The Shadow Project proprio nella passata edizione che ha visto conquistare a Gloria Peritore la seconda cintura mondiale.