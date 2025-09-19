Capgemini investe sulle dinamiche basate sull’AI e insight per le partite del Ryder Cup 2025

Capgemini ha presentato le ultime evoluzioni di Outcome IQ per la Ryder Cup 2025, che quest’anno arricchirà uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo con analisi in tempo reale basate sulla Gen AI. Outcome IQ, introdotto per la prima volta alla Ryder Cup 2023 a Roma, è stato notevolmente potenziato grazie al sistema proprietario di Agentic AI di Capgemini, capace di fornire analisi dinamiche e contestuali per migliorare l’esperienza di fruizione attraverso canali televisivi, digitali e social.

Outcome IQ è progettato per interpretare i dati di gioco in tempo reale, combinandoli con le performance storiche dei giocatori e altri fattori come le caratteristiche specifiche di ogni buca, le coppie in gara e altro ancora. Il sistema genera probabilità e insight nel momento stesso in cui la pallina si ferma, analizzando ogni colpo, ogni buca e ogni match in tempo reale. Questo consente agli appassionati di comprendere meglio i cambi delle dinamiche, le decisioni strategiche e le performance sotto pressione. Gli analisti dei vari canali media possono selezionare e diffondere le informazioni più rilevanti, personalizzate per il proprio pubblico, tramite notifiche push, widget e commenti.

Le novità di Outcome IQ per il 2025 includono:

Insight in tempo reale basati su Gen AI disponibili su tutti i canali digitali

Scenari “What If” che simulano possibili esiti in base alle condizioni di gioco in corso

Basandosi su quasi cinquant’anni di storia della Ryder Cup, la tecnologia attinge a una quantità di dati straordinaria, come le prestazioni dei giocatori negli ultimi 50 tornei. Integra i profili dei golfisti, le caratteristiche specifiche delle buche e le combinazioni delle squadre per calcolare probabilità con grande precisione. Durante la Ryder Cup 2023 sono stati monitorati in tempo reale oltre 4.000 colpi. Nel 2025 Outcome IQ supererà questo numero, elaborando fino a 360 informazioni contemporaneamente per offrire analisi quasi istantanee a supporto dei commentatori.

“Outcome IQ è l’esempio concreto di come l’intelligenza artificiale può arricchire l’esperienza sportiva dei tifosi. Combinando la Gen AI con la nostra expertise in dati, tecnologia e customer experience, permettiamo agli spettatori di vivere il gioco da una nuova prospettiva, in cui ogni colpo è contestualizzato e ogni singolo momento ha la sua importanza”, ha dichiarato Francesco Fantazzini, Chief Technology Innovation Officer di Capgemini in Italia. “Costruire un tabellone di match play significa gestire oltre 170 milioni di combinazioni possibili: un vero e proprio universo di probabilità! Il sistema AI elabora i dati ogni volta che una pallina si ferma, adattandosi dinamicamente allo sviluppo della partita per generare probabilità in tempo reale e scenari ipotetici che aiutano i tifosi a capire non solo che cosa sta accadendo in un dato momento, ma anche cosa potrebbe accadere successivamente. Il tutto è poi presentato in un formato semplice e intuitivo per rafforzare il proprio coinvolgimento nel gioco.”

“Outcome IQ è ormai parte integrante del modo in cui offriamo l’esperienza della Ryder Cup sia al pubblico presente sul campo sia ai milioni di tifosi che seguono le partite da casa in tutto il mondo. Ci aiuta a portare chiarezza ed entusiasmo alla competizione, offrendo a tifosi e commentatori una visione più ricca e informata dell’azione in tempo reale”, ha commentato Michael Cole, Chief Technology Officer di Ryder Cup Europe. “Capgemini conosce profondamente i desideri dei tifosi e ha l’esperienza per trasformarli in realtà grazie all’innovazione guidata dall’AI. Insieme abbiamo creato un sistema che dà vita al gioco con insight e contesto, connettendo il pubblico direttamente all’azione. Quest’anno la nuova versione di Outcome IQ aiuterà anche i telecronisti a raccontare storie ancora più avvincenti durante il torneo.”

“La Ryder Cup regala sempre emozioni e colpi di scena a ogni colpo e la capacità di Outcome IQ di dare un contesto a ciò che accade sul campo è davvero unica nel suo genere”, ha dichiarato Jeff Price, Chief Commercial and Philanthropy Officer della PGA of America. “Con l’aggiunta di insight generati in tempo reale dall’AI e degli scenari dinamici ‘What If’, Outcome IQ continuerà a essere una risorsa indispensabile per i nostri partner televisivi, arricchendo allo stesso tempo l’esperienza di milioni di spettatori in tutto il mondo.”

Il lancio di questa soluzione è in linea con i risultati del recente report globale di Capgemini sulla tecnologia nello sport, secondo cui oltre la metà dei tifosi utilizza strumenti di AI o Gen AI per vivere esperienze di fruizione più personalizzate.

Outcome IQ sarà disponibile su tutte le piattaforme ufficiali della Ryder Cup durante il torneo al Bethpage Black di Farmingdale, New York. I tifosi potranno seguire gli insight tramite l’app Ryder Cup, i social, le dirette televisive e i maxischermi in loco.

Capgemini è Worldwide Partner di Ryder Cup fino all’edizione 2027, che si terrà nella contea di Limerick, in Irlanda. (fonte: Capgemini)