Calcio: Balata, in Serie B prosegue valorizzazione dei giovani

Conprima della pausa per le nazionali che fermerà il campionato per due settimane. Tempo di un primo bilancio anche per il presidente della, capo delegazione dell’Under 21, che, proprio in B, pesca molti giocatori (14 su 27 nell’ultima convocazione). “Sono molto soddisfatto della qualità che il nostro campionato sta esprimendo e dei tanti giovani che stiamo valorizzando – dice Balata sentito dall’ ANSA -. Mai come quest’anno infatti ci sono diversi ragazzi che sono all’ attenzione degli addetti ai lavori e delle grandi società di serie A”. “Una sensazione, prosegue– confermata dai numeri che ci vedono con un’altissima percentuale diPer questo – sottolinea il n.1 della Lega B -, desidero ringraziare le nostre società. Far crescere e valorizzare un giovane e uno sforzo importante e molte volte rappresenta una scommessa ma è il nostro compito principale, sul quale la Lega Serie B non smetterà mai di impegnarsi e di promuovere nuove politiche a sostegno’.