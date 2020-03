Calcagno (AIC) interviene sul tema dei Play-Off per la chiusura della stagione di serie A

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Umberto Calcagno, vice presidente AIC: “Non credo che le Leghe debbano chiedere qualcosa alla UEFA, prenderà decisione da sola, è scontato. La salute prima di tutto, insieme alle direttive dei Governi. Non so dire cosa significherà regolarità dei campionati, fin quando non sapremo se e quando potranno riprendere. Possiamo stare a discutere quanto si vuole sulle possibili opzioni per campionato e campionati Europei.

C’è bisogno di una linea di demarcazione entro la quale possono concludersi i campionati, a quel punto avremo la priorità di dare promozioni e retrocessioni a tutte le categorie. Personalmente ritengo che i campionati nazionali debbano avere una preminenza rispetto a tutto quanto organizzato a livello Europeo. La cosa giusta per me è completare i campionati, seppur a discapito dell’Europeo. Playoff? Non mi piace come idea, ma se saranno l’extrema ratio, è una strada percorribile. Preferisco indiscutibilmente il continuo del campionato.