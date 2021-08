Bwin estende la partnership commerciale con 5 club tedeschi (Bundesliga1/2)

Bwin (colosso internazionale del betting) ha ampliato ed esteso gli accordi di sponsorship con 5 club della Bundesliga 1 e 2 (l’equivalente della massima serie e della cadetteria tricolori). Ciascun accordo durerà per tre stagioni (fino al 2023/24) e verrà utilizzato il marchio Entain (con sede in Austria). Quest’ultimo sarà il partner esclusivo per le scommesse sportive di Borussia Dortmund (la maglia di questa stagione in primo piano), FC Colonia, Union Berlin, St Pauli (Bundesliga2), Dynamo Dresda (Bundesliga2).

“È un grande onore per noi continuare la partnership con questi club di lunga data. Le nostre sponsorizzazioni sottolineano l’importanza dei tifosi e la passione per il calcio. L’autenticità è una priorità assoluta per Bwin, così come per i nostri cinque club partner. Siamo quindi lieti di mantenere la nostra stretta collaborazione con loro nei prossimi tre anni” ha dichiarato ai media Stephan Heilmann, AD di Digital Europe di Entain.

Oltre a “firmare” questi 5 club tedeschi, nel 2019 il brand Bwin ha firmato una partnership con la German Football League (DFB), incluso un investimento pubblicitario collegato al torneo “DFB-Pokal” (Coppa di Germania: torneo ad eliminazione diretta e secondo trofeo del calcio teutonico). Inoltre, l’accordo copre anche i diritti pubblicitari per le squadre nazionali fino al 31 dicembre 2022 e la Bundesliga femminile e la terza divisione (3. Fußball-Liga) fino all’estate del 2022.