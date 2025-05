Brentford (club di EPL) annuncia Joma come nuovo sponsor tecnico ufficiale.

Joma Sport S.A. fornirà l’abbigliamento ufficiale per la prima squadra maschile del Brentford (attualmente in English Premier League), la squadra B, l’accademia, le squadre femminili, lo staff tecnico e la Fondazione Sportiva Comunitaria del Brentford FC grazie a questo accordo che inizierà a luglio 2025 (fino alla stagione in corso i biancorossi erano vestiti dalla concorrente Umbro).

Brentford FC ha firmato un accordo con il marchio spagnolo di abbigliamento e scarpe sportive Joma Sport, come suo nuovo sponsor tecnico ufficiale.

In seguito a questa nuova collaborazione, Joma progetterà divise personalizzate ad alte prestazioni per la prima squadra maschile del Brentford, la squadra B, l’accademia e le squadre femminili, così come per lo staff tecnico, che indosseranno a partire da luglio 2025.

I nuovi uniformi includeranno una maglia commemorativa locale per celebrare i 100 anni del club con un design a strisce rosse e bianche.

La decisione del Brentford di associarsi a Joma si basa su valori condivisi. Come le “Bees”, il marchio ha forti legami con la propria comunità locale, essendo stata fondata nel 1965 come un’azienda familiare a Toledo, in Spagna, dove ha ancora la sua sede. Entrambi condividono anche l’impegno per l’innovazione e le alte prestazioni, così come per la sostenibilità. Per questo motivo, l’intera nuova collezione sarà realizzata con poliestere riciclato e altri tessuti ecologici con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Per parte sua, Joma ha 60 anni di storia nella produzione di attrezzature e abbigliamento sportivo per club di calcio di tutto il mondo e abbigliamento ad alte prestazioni in altri sport. Ha iniziato come un’attività familiare e ha continuato a espandersi a livello internazionale. Ora il marchio è orgoglioso del suo percorso, dal design al rapporto con gli atleti e i consumatori. Inoltre, è presente in più di 140 paesi, nonché nelle cinque grandi leghe di calcio, in 10 comitati olimpici – tra cui il Comitato Olimpico Spagnolo – e in 18 federazioni di atletica leggera.

Inoltre, Joma sponsorizza oltre 300 squadre professionistiche in tutto il mondo e ha una forte presenza nelle principali competizioni internazionali, incluso la Coppa del Mondo. Squadre spagnole come il Villarreal CF, il Getafe CF e il CD Leganés attualmente indossano Joma. Fuori dalla Spagna, il marchio si distingue nelle “”Big Five”” – le cinque principali leghe europee – con club come Hellas Verona FC, Torino FC e Atalanta BC in Italia, RSC Anderlecht in Belgio, TSG Hoffenheim in Germania e Le Havre in Francia. Per la stagione 2025/26, il Brentford FC sarà l’unico club della Premier League a indossare l’abbigliamento fornito da Joma.

Inoltre, Joma è sponsor di nazionali come Romania, Cuba e Honduras, e di club internazionali di spicco come Atlante FC e Venados CF in Messico, HNK Rijeka in Croazia, Paços Ferreira in Portogallo o Carlos Barbosa in Brasile, tra gli altri.”

Fran Jones, direttore commerciale del Brentford FC, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Joma come nostro nuovo sponsor tecnico ufficiale. Sin dalla nostra prima conversazione, sono stati chiari i nostri valori comuni. Joma condivide l’impegno del Brentford verso la comunità, l’innovazione e le prestazioni. Il loro approccio personalizzato al design è stato anche una parte chiave della loro proposta, consentendoci di avere divise, abbigliamento da allenamento e da passeggio che riflettono chi siamo come club, la nostra ricca storia e patrimonio, e il nostro emozionante futuro. Non vediamo l’ora di presentare queste nuove collezioni ai nostri tifosi a luglio.”

Ben Ryan, direttore della competizione del Brentford FC, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Joma va oltre la fornitura di attrezzature: si tratta di migliorare le prestazioni. L’esperienza comprovata di Joma nell’equipaggiamento d’elite e la loro disponibilità a lavorare a stretto contatto con il nostro team ci assicura che i nostri giocatori e lo staff tecnico beneficino di divise adattate alle esigenze della Premier League.”

Marina López, amministratore delegato di Joma Sport S.A., ha affermato: “Da Joma, continuiamo a lavorare per offrire il miglior prodotto con un’evoluzione tecnologica costante e un impegno quotidiano nel fornire il meglio a coloro che danno tutto nel loro sport.”

“Perciò, siamo lieti di collaborare con il Brentford Football Club e entusiasti di accompagnarli nel loro percorso in Premier League. Questa unione rappresenta un passo fondamentale per Joma Sport nel calcio inglese ed è un onore essere lo sponsor tecnico ufficiale del club. L’impegno per l’eccellenza e l’ambizione di offrire il meglio sono caratteristiche fondamentali della filosofia di Joma, condivisa con Brentford.”