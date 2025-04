Breaking News – LaLiga chiude con MediaPro e apre al binomio HBS-Telefònica per la produzione delle gare.

L’organismo di controllo della gestione per i diritti audiovisivi di LALIGA ha ratificato la decisione presa dai dirigenti dei vari dipartimenti coinvolti nel processo di selezione delle società che gestiranno la produzione audiovisiva di LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION e dei contenuti delle competizioni correlate per le prossime cinque stagioni.

Il processo, iniziato a settembre 2024, ha visto il coinvolgimento di Abacanto, società di consulenza in tecnologie audiovisive (con all’interno il consulente romano Emanuele Floridi), nella valutazione tecnica di tutte le candidature ricevute. Il calcio iberico di fatto chiude con MediaPro (precedente detentore di tutti i diritti audiovisivi) ed apre al nuovo binomio HBS (Host Broadcast Services)–TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) per la produzione dei match della prima e della seconda divisione.



I cinque blocchi sono definiti come segue:

· Lotto 1: Supporto operativo LALIGA EA SPORTS

· Lotto 2: Supporto operativo LALIGA HYPERMOTION

· Lotto 3: MCR e Servizi Centralizzati

· Lotto 4: Conferimento e distribuzione

· Lotto 5: Generazione di contenuti

A seguito di una valutazione approfondita che ha analizzato attentamente tutti gli aspetti tecnici, operativi ed economici presentati, LALIGA ha deciso di assegnare i lotti disponibili alle aziende che hanno ottenuto i punteggi più elevati sia nelle valutazioni tecniche che in quelle finanziarie, in linea con i criteri delineati nel capitolato d’appalto. Questa decisione si è basata su una rigorosa analisi comparativa di tutte le proposte presentate, con l’obiettivo di selezionare l’opzione più idonea per ciascun lotto e di garantire che l’assegnazione fosse in linea con gli obiettivi e le esigenze strategiche di LALIGA.

· HBS (Host Broadcast Services) è stata selezionata per i Lotti 1, 2 e 3, assumendo la gestione della produzione dei media operativi LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION, nonché dei servizi MCR e centralizzati. HBS è una delle principali società di produzione audiovisiva in Europa, rinomata per il suo ruolo di host broadcaster per ogni Coppa del Mondo FIFA dal 2002, nonché per importanti competizioni come la UEFA Champions League, i Campionati Europei e la Coppa d’Africa.

· TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) sarà responsabile del Lotto 4, incentrato su contribuzione e distribuzione, grazie alla sua competenza tecnica chiave nel settore delle comunicazioni internazionali. TSA è una delle principali società spagnole di produzione audiovisiva e servizi tecnici, con una vasta esperienza in grandi eventi sportivi come la UEFA Champions League, la Copa del Rey e i Giochi Olimpici, dove si è distinta nella gestione di infrastrutture per emittenti e operatori a livello nazionale e internazionale.

· Il Lotto 5, relativo alla generazione di contenuti, non è stato aggiudicato dopo la valutazione delle offerte ricevute. Questi servizi saranno pertanto strategicamente integrati con altri progetti di contenuti che LALIGA dovrà appaltare, non inclusi in questa specifica gara.

Con questo nuovo approccio, LALIGA rafforza il suo impegno verso l’innovazione e il miglioramento continuo nella produzione audiovisiva, fondamentali per offrire il miglior prodotto possibile a fan, emittenti e partner in tutto il mondo. (fonte: LaLiga)