Bodybuilding: la stagione agonistica di Andrea Presti parte dall’EMPRO Classic di Alicante

Dopo il bagno di folla al RiminiWellness 2023 (svoltosi nello scorso weekend), dove è stato coinvolto in diversi eventi, momenti di formazione e workshop, parte da Alicante (Spagna), il prossimo 18 giugno, la nuova stagione agonistica di Andrea Presti, icona del bodybuinding italiano, che punta, anche quest’anno, a qualificarsi (dopo le due ultime partecipazioni consecutive, a distanza di 28 anni dall’apparizione dell’ultimo atleta italiano) a “Mister Olympia” (per la categoria “Open”, ovvero senza limiti di peso), che gli addetti ai lavori considerano, da sempre, la più importante manifestazione internazionale di culturismo (si tiene annualmente negli Stati Uniti a partire dal 1965).

Dopo la partecipazione all’edizione 2022 di “Mister Olympia” (tenutosi lo scorso mese di dicembre, a Las Vegas), per il 2° anno consecutivo, a distanza di 28 anni dall’apparizione dell’ultimo atleta italiano, Andrea Presti, è pronto per un nuova sfida (a partire dall’Empro Classic di Alicante), con l’obiettivo di conquistare la finale 2023 del circuito mondiale IFBB Pro (International Federation of Bodybuilding & Fitness), prevista dal 2 al 5 novembre 2023, ad Orlando (in Florida/USA), presso l’Orange County Convention Center.

“La prospettiva, per l’anno in corso, è di riqualificarmi a Mister Olympia, ma, soprattutto, di continuare a crescere come atleta. Un altro anno di esperienza sarà fondamentale per provare a scalare la classifica mondiale. Quest’obiettivo si abbina alla volontà di promuovere, in Italia, la cultura del bodybuilding, come ho fatto, la scorsa settimana, a RiminiWellness, senza mai dimenticare le tante iniziative nel sociale nelle scuole…Quest’anno la qualificazione per la finale di Mister Olympia è ancora più sfidante, perché bisogna obbligatoriamente vincere almeno una prova del circuito IFBB Pro e il livello tecnico degli atleti presenti, in ambito internazionale, si sta alzando di anno in anno. Il bodybuillding è uno sport molto tecnico e ormai diffuso in tutti i continenti.

Sono molto concentrato e sto lavorando duramente con il coach Mauro Sassi, perché qualificarmi per la finale di Orlando, a novembre, è un obiettivo storico non solo a livello personale, ma soprattutto per la promozione del culturismo in Italia, di cui porto con orgoglio i colori in gara. Mister Olympia è un volano incredibile per far crescere la cultura di questo sport nel nostro Paese. Impegno che continuerò a perseguire anche nei prossimi anni – ha spiegato l’azzurro Andrea Presti.“

Sotto il profilo agonistico, il calendario gare 2023 (sotto l’egida del marchio IFBB Pro), prevede 29 gare tra Stati Uniti/Canada, Brasile, Portorico, Giappone ed Europa (previsti eventi in Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Francia, Portogallo e due sul territorio italiano).

Il 35enne campione bresciano (originario della Val Camonica, e cresciuto, da giovane, nel judo, prima di scegliere il culturismo) ha conquistato, nel 2022, la qualificazione al più importante trofeo mondiale di specialità vincendo, il “Mister Big Evolution Pro”, in Portogallo (Estoril), sotto la guida del coach Mauro Sassi. Prova, quella lusitana, confermata, anche in questa nuova stagione (sempre all’Estoril), il prossimo 9 luglio 2023.

In Italia la disciplina sportiva del bodybuilding è in forte crescita ed attrae un numero sempre maggiore di atleti (pro e dilettanti). Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato, nel nostro Paese ,in non meno di 18 milioni di iscritti.

“Mister Olympia” è la più importante manifestazione internazionale di culturismo e si tiene annualmente a partire dal lontano 1965. Diventata popolare soprattutto per i 7 titoli iridati vinti dal campione di bodybuilding Arnold Schwarzenegger, prima di diventare attore, produttore e Governatore della California.