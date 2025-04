Black-out penisola iberica – Caos al Mutua Madrid Open di tennis.

Nella mattinata di ieri un massiccio black-out ha colpito (per diverse ore e fino a sera in molte località) la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia, interrompendo il regolare svolgimento del torneo di tennis Mutua Madrid Open (ATP/WTA). L’interruzione è avvenuta intorno alle 12:30 ora locale, durante la sessione pomeridiana, e ha avuto un impatto significativo sugli eventi in corso (portando ad una rimodulazione del tabellone a partire dalla giornata di oggi).

Al momento del blackout, erano in corso due partite singolari e una di doppio. Il match tra il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.15) e il 23enne atleta britannico Jacob Fearnley era particolarmente intenso in quel momento: Dimitrov stava conducendo 6-4, 5-4, con un match point in favore. La sospensione improvvisa ha impedito l’uso dei sistemi elettronici di chiamata e ha lasciato sospesa una “spider cam” sopra il campo, sollevando preoccupazioni per la sicurezza.

La mancanza di energia elettrica ha causato il blocco dei tabelloni elettronici e dei sistemi di accesso automatizzati, creando confusione tra i circa 20mila spettatori presenti (invitati in tempi brevi ad abbandonare la Caja Magica).

Decisione di sospensione

Gli organizzatori hanno deciso di sospendere l’intera giornata di giochi, annullando sia la sessione diurna che quella serale. Nonostante la possibilità di allenarsi all’aperto grazie alla luce naturale, come nel caso di Aryna Sabalenka, la sicurezza degli spettatori e dei partecipanti è stata la priorità assoluta dei vertici dell’organizzazione spagnola.

La giornata è stata interamente cancellata, ma gli organizzatori hanno annunciato la riprogrammazione di 31 partite per il giorno successivo, martedì 29 aprile, compatibilmente con il ripristino dell’energia elettrica e la sicurezza degli impianti,

Impatto e gestione dell’emergenza

Il black-out ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture sportive alle interruzioni energetiche. Gli organizzatori hanno attivato protocolli di emergenza e comunicato costantemente tramite i social media per aggiornare spettatori e media. Tuttavia, la mancanza di informazioni tempestive e la confusione tra il pubblico hanno reso la gestione della situazione particolarmente complessa.

In sintesi, l’interruzione del Mutua Madrid Open a causa del blackout ha avuto un impatto significativo sull’organizzazione e sulla gestione dell’evento, sollevando interrogativi sulla resilienza delle infrastrutture sportive e sulla capacità di risposta a emergenze di vasta portata.