Bitcoin Hyper domina la scena delle altcoin: 4 milioni di dollari raccolti in 3 settimane di ICO

Bitcoin Hyper raccoglie oltre 4 milioni e si candida come altcoin rivelazione di agosto: Layer-2 su SVM per scalare Bitcoin, APY al 239%, narrativa solida e tempo limitato per entrare prima della chiusura del round ICO in 2 giorni.

Mentre Bitcoin (BTC) perde terreno in termini di dominance rispetto ad Ethereum (ETH), che continua invece a registrare nuovi rialzi, nel mondo crypto si fa sempre più insistente l’ipotesi di essere entrati in una vera e propria altseason.

Con luglio che volge ormai al termine e il caldo estivo che si fa sentire, tutti gli occhi sono puntati su quale sarà la prossima altcoin esplosiva di agosto. E con oltre 4 milioni di dollari raccolti in appena tre settimane, Bitcoin Hyper (HYPER) si sta affermando rapidamente come il nome principale da tenere d’occhio in questo momento.

Bitcoin Hyper è una nuova soluzione Layer-2 pensata per scalare Bitcoin, costruita sulla Solana Virtual Machine (SVM). Unisce l’elevata velocità e potenza degli sviluppatori Solana con la sicurezza e la profonda liquidità di Bitcoin.

È il primo tentativo serio di scalare BTC sfruttando la blockchain più veloce sul mercato. Ma il tempo stringe per entrare in prevendita: il round attuale si chiude tra appena 2 giorni, dopodiché l’attuale prezzo di 0,01235 dollari del token $HYPER aumenterà ancora.

I capitali intelligenti si stanno spostando e Bitcoin Hyper è già sotto i riflettori

Ethereum è sempre più vicino ai 4.000 dollari, con un incremento del 24% dal 14 luglio, mentre Bitcoin non ha ancora riconquistato il suo massimo storico.

La dominance di BTC continua a calare ed è vicina a scendere sotto il 60%. Solo la settimana scorsa, 48 delle prime 100 altcoin stavano sovraperformando Bitcoin. Lunedì quel numero è salito a 57, segnale evidente che la rotazione verso le altcoin sta accelerando.

Anche i capitali istituzionali seguono il trend. SharpLink Gaming e Bitmine Immersion Technologies detengono ora complessivamente 500.000 ETH, con una strategia simile a quella di Strategy (ex MicroStrategy). Inoltre, lunedì, la neo-nata Ether Machine ha annunciato l’intenzione di quotarsi in borsa con una riserva di 400.000 ETH.

I token Layer-1 seguono l’esempio di Ethereum: Solana (SOL) è balzata a 197 dollari, mentre Ripple (XRP) ieri è salita fino a 3,50 dollari.

Ma al di là del movimento dei prezzi, sta avvenendo anche un cambio di mentalità: gli investitori, infatti, stanno tornando a desiderare unità intere di asset con alto potenziale, e non solo frazioni di Bitcoin. Per questo un token strettamente legato a BTC ma costruito su Solana sta attirando una grandissima attenzione nel mercato: Bitcoin Hyper.

Con un prezzo di prevendita ancora basso e un modello che unisce la velocità di Solana con la sicurezza di Bitcoin, il token $HYPER rappresenta una rara seconda occasione per puntare su una crescita in stile BTC, ma su una rete come Solana progettata per scalare davvero.

Bitcoin Hyper (HYPER): una risposta concreta al trilemma di Vitalik Buterin

Per capire l’impatto di Bitcoin Hyper, bisogna partire dal problema che risolve: il trilemma della blockchain, definito da Vitalik Buterin.

Di norma, una blockchain può ottimizzare solo due aspetti su tre, tra scalabilità, sicurezza e decentralizzazione, ma non tutti e tre insieme. Bitcoin Hyper, invece, rompe questo compromesso.

Ancorata al livello base di Bitcoin per sicurezza e decentralizzazione, questa nuova Layer-2 utilizza la SVM di Solana per garantire scalabilità, grazie a un throughput elevato, finalità sotto il secondo e commissioni minime.

Ecco come funziona: Bitcoin Hyper blocca BTC on-chain e ne crea una versione wrapped sulla propria Layer-2. Questo wrapped BTC può essere utilizzato in un ecosistema tutto nuovo: smart contract, app DeFi, staking, token launch e altro ancora.

Quando l’utente vuole uscire, il processo è trustless e fluido: basta bruciare il token wrapped per ottenere indietro il BTC originale. In questo senso, Bitcoin Hyper realizza la promessa delle Layer-2, mantenendo intatta tutta la potenza di Bitcoin.

Perché HYPER è la migliore altcoin di agosto 2025?

Bitcoin Hyper sta diventando la altcoin del momento per l’estate 2025 perché risponde perfettamente alle esigenze attuali del mercato. Con oltre 4 milioni raccolti, è evidente che il progetto sta guadagnando fiducia.

L’arrivo sul mercato coincide con diversi fattori favorevoli: Bitcoin ai massimi storici, rotazione di capitali verso le altcoin, e una maggiore attenzione verso progetti con narrativa solida e reale utilità.

Il valore di HYPER non è solo speculativo. Ogni transazione su Bitcoin Hyper è alimentata dal token HYPER, mantenendo basse le fee e supportando l’infrastruttura della rete.

I possessori di HYPER possono mettere in staking i token per ricevere rendimenti con un APY attualmente pari al 239%. Inoltre, il sistema di governance DAO darà presto agli holder la possibilità di votare proposte e aggiornamenti.

Inoltre, sono previsti anche meccanismi di burn opzionali legati all’attività della rete, il che potrebbe rendere HYPER un asset deflazionistico man mano che l’adozione cresce.

L’altseason non è ancora iniziata, ma il tempo per entrare in Bitcoin Hyper sta per scadere

L’altseason vera e propria non è ancora esplosa, il che significa che c’è ancora tempo per posizionarsi prima del prossimo breakout.

Come anticipato, è ancora possibile acquistare i token HYPER al prezzo di 0,01235, prima che il round attuale della ICO si chiuda e subentri un aumento programmato del prezzo.

È possibile acquistare i token direttamente sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper utilizzando criptovalute SOL, ETH, USDT, BNB o carta di credito.

Per un’esperienza più fluida, si consiglia di usare Best Wallet, dove HYPER è già presente nella sezione “Upcoming Tokens”, rendendo facile monitorare, gestire e reclamare i token.

Infine, per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul progetto, è possibile visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper Token e unirsi alla community su Telegram e X.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.