Betsson.Sport si lega al marchio del Palermo FC in Serie B

Betsson Sport, player internazionale di infotainment (già sponsor di maglia dell’Inter in questa stagione, nda), sarà Premium Partner del Palermo FC per il campionato di Serie BKT 2024-25.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di accogliere il Palermo nel nostro Betsson Sport Club – dichiara Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia – Questa partnership non rappresenta solo un accordo commerciale per noi, ma un vero e proprio impegno a supportare la squadra e la sua comunità in ogni modo possibile. Il Palermo è un club storico, con una tradizione ricca. Non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione e di lavorare fianco a fianco con la squadra, siamo sicuri che insieme potremo realizzare grandi cose, accompagnando il Club verso nuovi successi, dentro e fuori dal campo”.

“La partnership con Betsson Sport che collabora già con alcuni tra i club più prestigiosi del panorama calcistico italiano – aggiunge Giovanni Gardini, CEO del Palermo FC – è un ulteriore passo per la strategia di sviluppo del brand Palermo FC e per il suo posizionamento tra i top club a livello nazionale e non solo”. (fonte: Palermo FC)