Basket: Black Friday per il “Frecciarossa Final Eight 2025”

Da oggi, venerdì 29 novembre, fino a lunedì 2 dicembre sarà attiva la promozione “Black Friday” con grandi sconti nella vendita di abbonamenti e biglietti per la “Frecciarossa Final Eight 2025″, che si terrà dal 12 al 16 febbraio 2025 all’Inalpi Arena di Torino per il terzo anno consecutivo e che vedrà protagoniste le 8 migliori squadre al termine del girone d’andata della Serie A Unipol 2024/25 per aggiudicarsi la Coppa Italia.

Anche per questa edizione è previsto tanto spettacolo dentro e fuori dal campo per quella che sarà ancora la grande festa del basket italiano, con 10 partite in 5 giorni e due match a giornata. La Frecciarossa Final Eight 2025 conferma, infatti, anche lo spettacolo della Final Four di Coppa Italia Femminile, con in programma per venerdì 14 le semifinali e domenica 16 febbraio la finale.

Come negli ultimi due anni, il trofeo sarà presente in tutta la Regione Piemonte con il “Coppa Tour” che promuoverà lo spettacolo della competizione in programma a febbraio mentre la città di Torino offrirà una visibilità promozionale specifica dedicata alla manifestazione. Previsto anche un tributo alle eccellenze enogastronomiche del territorio grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Torino.