Bando gioco online, Consiglio di Stato respinge richiesta cautelare: nessuna sospensione per la gara.

Nessuno stop alla gara per il gioco online. Come riporta Agipronews, il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare nella quale alcuni concessionari richiedevano la sospensione del bando. Nell’ordinanza pubblicata questa mattina si legge: “Considerato, in ordine al periculum, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non possa essere concessa la richiesta sospensione della gara in atto, tenuto conto, da un lato, che solo due delle ricorrenti originarie non hanno formulato domanda di partecipazione alla gara, mentre tutte le altre sono, invece, riuscite a partecipare alla gara e, dall’altro lato, che la sospensione della gara non comporta automaticamente la proroga tecnica delle concessioni in atto e non è, quindi, neppure un provvedimento idoneo a neutralizzare il pregiudizio prospettato dalle due appellanti”. Inoltre, i giudici hanno precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025 (sugli apparecchi per il gioco online negli esercizi commerciali) riguarda solo un aspetto marginale, che non appare da solo idoneo a travolgere l’intera procedura, non incidendo direttamente sui concessionari ma piuttosto sui Punti vendita ricariche”.