Avis ed Emma Villas Volley ancora insieme nella stagione 2023/24

Avis*, il brand rent-a-car parte di Avis Budget Group, tra i leader globali nel settore dell’autonoleggio, sarà ancora partner di Emma Villas Volley.

Una collaborazione strategica per il team toscano che si rinnova con un gruppo internazionale operante con oltre 5.500 agenzie in oltre 170 Paesi.

Avis è da tempo partner attivo nel mondo dello sport, ma è entrato per la prima volta comparendo sul pantaloncino da gioco del team pallavolistico toscano l’anno scorso.

“Siamo onorati per questo importante rinnovo – dichiara Vittorio Angelaccio direttore commerciale e marketing di Emma Villas Volley (nella foto sopra): ringraziamo Avis per la fiducia e per l’ottimo lavoro di sviluppo sinergico. Il progetto Emma Villas piace e funziona a tal punto da aver consentito un “upgrade” di visibilità: per la stagione 2023/24, infatti, Avis sarà presente sulla maglia da gioco con il proprio logo, continuando sempre a essere official car rental partnerdi Emma Villas Volley”.