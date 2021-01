Autonoleggio San Marco entra nella famiglia dei “partner of the future” dell’A.C. ChievoVerona

L’A.C. ChievoVerona ha annunciato l’accordo di partnership con Autonoleggio San Marco, che entra a far parte dei «Partner of the future» del club gialloblù.

Il logo di Autonoleggio San Marco sarà presente fino al termine della stagione sulle divise da gioco delle squadre del Settore Giovanile del ChievoVerona, oltre che sulle fiancate degli otto pulmini a nove posti, che l’azienda ha fornito alla società a beneficio dei trasferimenti dei giovani atleti.

Con sede a Verona, Autonoleggio San Marco opera nel settore del noleggio a breve e lungo termine, di pulmini e di auto di piccola, media e grossa cilindrata e veicoli commerciali. Nata nel 2011, oggi è una realtà che conta un’ampia rete di collaboratori e quindici sedi tra dirette e indirette tra Triveneto e Sardegna.

Marco Vicentini, socio fondatore di Autonoleggio San Marco: «Il nostro legame con il Settore Giovanile è partito da un meeting con un gruppo di loro dirigenti. Ho subito percepito di trovarmi all’interno di una grande e giovane realtà sportiva. I giovani devono rappresentare il futuro del club veneto. L’obbiettivo è tornare in Serie A, ma anche i trofei e i risultati sportivi delle giovanili gialloblù sono un punto di forza di questa bellissima realtà guidata dal patron Campedelli. Anche nella cadetteria il Chievo ha saputo rinnovarsi e ripartire per un nuovo e più forte progetto sportivo. Noi, come azienda, ci crediamo e infatti abbiamo sposato con convinzione, quest’anno, le squadre giovanili».

Corrado Di Taranto, Direttore Generale del ChievoVerona: «Autonoleggio San Marco condivide perfettamente i nostri valori. Siamo entrambe aziende giovani, dinamiche e ben radicate, non solo nel territorio veronese ma in tutto il Paese. La volontà di Marco Vicentini di investire nel nostro Settore Giovanile ci gratifica ed entusiasma, ed è l’ennesima testimonianza di quanto sia apprezzato il lavoro quotidiano che i nostri tecnici svolgono con i ragazzi al Bottagisio Sport Center». (fonte: A.C. ChievoVerona)